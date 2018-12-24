Платоновский фестиваль объявил программу

Шоу «Космос» высотного театра Grupo Puja! © Платоновский фестиваль

Более 500 участников из 12 стран примут участие в IX Международном Платоновском фестивале искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года.

Основные события театральной и музыкальной программы объявил на пресс-конференции 20 декабря художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков. Как сообщает сайт фестиваля, на открытии испанский высотный театр Grupo Puja! представит на Адмиралтейской площади воздушное шоу «Космос».

В театральной программе Платоновского фестиваля спектакли Роберта Стуруа и Льва Додина, театра «Сатирикон» и Театра Маяковского, театра «Берлинер Ансамбль» и компании Даниэле Финци Паски, танцевальные постановки Мурада Мерзуки, Орельена Бори, Мишель Анн де Мей и Жиля Жобена.

Также на фестивале будут будут представлены разные прочтения произведений Андрея Платонова — американский спектакль «14 красных избушек», английский спектакль «Блаженство», интернациональный проект «Перевод», «Река Потудань» Псковского драматического театра имени А.С. Пушкина, и «Афродита» Воронежского Камерного театра. В «Воронежской программе» пройдут премьеры спектаклей «Кабала святош» Камерного театра и «Улитка на склоне» Театра драмы имени А. Кольцова.

Концертом камерной музыки, посвященным столетию композитора Мечислава Вайнберга и подготовленным музыковедом Андреем Устиновым, откроется музыкальная программа фестиваля. В ней примут участие скрипачи Максим Венгеров, Айлен Притчин, Владислав Песин и Борис Бровцын, альтист Сергей Полтавский, виолончелисты Александр Бузлов и Альбан Герхардт, пианисты Лукас Генюшас, Элис Сара Отт и Йол Юм Сон.

На фестивале выступят Иерусалимский квартет, Воронежский академический симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова и Хор мальчиков Хорового училища имени М.И. Глинки из Петербурга.

На фестивальных площадках под открытым небом пройдут концерты World Music, среди участников которых испанский скрипач Ара Маликян и новозеландская певица и гитаристка Джин Вигмор.

Закроется фестиваль концертом Воронежского фестивального оркестра под управлением Владимира Вербицкого. На сцене Театра оперы и балета прозвучит редко исполняемое произведение Арнольда Шёнберга «Песни Гурре» для солистов, хора и оркестра. В концерте примут участие лучшие музыканты Воронежа, а также выпускники воронежских музыкальных вузов, работающие в ведущих оркестрах России.

















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