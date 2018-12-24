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В Совфеде призвали ограничить доступ к антироссийским фильмам

News_detailed_pictureАндрей Климов© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 19 декабря, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что считает неправильным предоставлять доступ – например, в самолетах российских авиалиний – к фильмам «явной антироссийской направленности».

Это заявление прозвучало на круглом столе в верхней палате Федерального собрания, передает РБК.

По мнению сенатора, в российском кинопрокате большинство фильмов представлено страной, которая объявила Россию противником, причем киноиндустрия — «не единственная сфера, где в псевдокультурном камуфляже к нам внедряются целые стада идеологических троянских коней». В качестве другого примера он привел компьютерные игры, которые «имеют заботливую опеку со стороны стран НАТО».

Климов подчеркнул, что не призывает запретить американские фильмы, поскольку «так называемые партнеры рассчитывают в том числе на такого рода рефлексии», надеясь, что в результате внутри страны поднимается недовольство.

«Но мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как заморские русофобы лишают нас духовных традиций, трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, Иванов, не помнящих родства, жадно поглощающих идеологически токсичные, псевдокультурные импортные фастфуды», — заявил сенатор.









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