Фестиваль Stereoleto объявил первых участников

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Сегодня, 18 декабря, стали известны пять первых участников летнего петербургского музыкального фестиваля Tinkoff Stereoleto 2019 года. Среди них российская группа «Мумий Тролль».

Stereoleto 2019 пройдет 6 и 7 июля, площадкой фестиваля станет Севкабель Порт.

«Это огромная территория, пять абсолютно разных по оформлению и концепту сцен, разнообразные крытые и открытые лаунж-зоны, арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров, а также традиционные stereofood, stereomarket, stereofun и многое другое», — сообщает пресс-служба Stereoleto.

Всего на фестивале выступят более 50 артистов со всего мира. Помимо группы «Мумий Тролль» уже объявлены соул-исполнитель Rag'n'Bone Man (Великобритания), певица Aurora (Норвегия), группы IС3PEAK (Россия) и Algiers (США).

«Старейший фестиваль в России на самом деле только подходит к своему творческому совершенностереолетию — не растеряв при этом бодрости духа, энтузиазма, способности радоваться и удивляться, а также радовать и удивлять своих слушателей, — говорит генеральный продюсер Stereoleto Илья Бортнюк. — В 2019 году мы готовим много нового и интересного: новая локация, еще больше пространства, еще больше сцен и артистов, новые радости и новые впечатления. Будут и сюрпризы — обо всем будем постепенно рассказывать».

Следующее объявление участников фестиваля запланировано на февраль 2019 года.













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