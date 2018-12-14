В Госдуму внесен законопроект об автономной работе российского интернета

Сегодня, 14 декабря, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму проект закона об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры интернета.

Согласно информации в электронной базе данных Госдумы, документ «зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы».

Как сообщает ТАСС, цитируя пояснительную записку к законопроекту, он подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».

«Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком, владельцы которых «обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком».

Авторы законопроекта говорят о необходимости реализации технических средств, определяющих источник трафика. Они «должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».

Кроме того, предполагается создать национальную систему «получения информации о доменных именах и (или сетевых адресах) как совокупность взаимосвязанных программно-аппаратных средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, в том числе включенных в российскую национальную доменную зону, а также авторизации при разрешении доменных имен».

















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