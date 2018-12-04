Вручена премия «Большая книга»

© Екатерина Писарева

Сегодня, 4 декабря, в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония вручения национальной литературной премии «Большая книга». Первую премию получила Мария Степанова за книгу «Памяти памяти».

Как сообщает сайт «Большой книги», вторая премия присуждена Александру Архангельскому за роман «Бюро проверки», третья — Дмитрию Быкову за роман «Июнь».

В шорт-лист премии в этом году также входили книги «Люди черного дракона» Алексея Винокурова, «Радуга и Вереск» Олега Ермакова, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова и «Театр отчаяния или отчаянный театр» Евгения Гришковца.

Премией за вклад в литеарутуру награждена Людмила Петрушевская. Первым лауреатом премии «Литблог» для блогеров, пишущих о литературе, получила автор блога greenlampbooks Евгения Лисицына.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.

В прошлом году первую премию получил Лев Данилкин за книгу «Ленин. Пантократор солнечных пылинок».









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