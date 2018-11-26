Умер Бернардо Бертолуччи

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Сегодня, 26 ноября, в Риме в возрасте 77 лет умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Бернардо Бертолуччи родился в 1941 году в Парме, в 1958 году поступил в Римский университет, в 1961 году стал ассистентом режиссера Пьера Паоло Пазолини, в 1962 году бросил университет и снял свой первый игровой фильм, «Костлявая кума» (La Commare Secca).

Мировую известность режиссеру принесла в 1970 году картина «Конформист» (Il Conformista) по повести Альберто Моравиа, сценарий «Конформиста» получил номинацию на премию «Оскар». За «Последнее танго в Париже» (Ultimo Tango a Parigi, 1972) Бертолуччи впервые был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая режиссура».

В 1976 году вышла историческая эпопея «Двадцатый век» (Novecento) с Жераром Депардье и Робертом де Ниро в главных ролях, после чего Бертолуччи много лет не снимал кино в Италии.

Настоящим триумфом Бертолуччи стал фильм «Последний император» (The Last Emperor, 1987), выигравший девять «Оскаров», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

В 1995 году после 15-летнего перерыва снял в Италии фильм «Ускользающая красота» (Stealing Beauty), последней работой режиссера стала драма «Я и ты» (Io e te), вышедшая в 2012 году.

Лауреат почетных наград Венецианского (2007) и Каннского (2011) кинофестивалей, а также Европейской киноакадемии (2012) за вклад в киноискусство.





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