Зеленое документальное кино покажут в Москве

Кадр из фильма «Дело о шоколаде» © ECOCUP

С 27 ноября по 2 декабря в Центре документального кино и на других площадках Москвы пройдет IX Международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP.

«В документальных фильмах фестиваля ECOCUP, следуя за такими знаменитостями как Илон Маск, Ноам Чомски и Джонатан Нолан, а также за учеными, режиссёрами и активистами со всего мира зритель найдет ответы на важные вопросы и узнает интересные факты об окружающей среде, — сообщают организаторы фестиваля. — Стоит ли доверять искусственному интеллекту? Можно ли предотвратить глобальное потепление? Сколько стоит носорог? Чем отличается жизнь в российском селе Териберка от жизни в поселении одного из племен Эквадора? Что делать с псевдоэкологической деятельностью (т.н. гринвошингом) и глобализацией?»

Фестиваль откроется 27 ноября в 18:30 в кинотеатре «Иллюзион» фильмом «Дело о шоколаде» (The Chocolate Case, Нидерланды, 2016).

Всего за шесть дней будет показано более двадцати фильмов из десяти стран мира. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, после показов состоятся дискуссии с участием экспертов и режиссеров.

Также в расписании фестиваля выставка-презентация экологичных проектов, мастер-класс по документалистике, ужин из продуктов на выброс, встречи с режиссерами, писателями и экспертами, а также турнир молодых ученых (science slam) и своп-вечеринка.

Полностью программа фестиваля ECOCUP приводится на его сайте. Вход на европейскую и параллельную программы фестиваля бесплатный.

Фестиваль проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Фонда имени Генриха Бёлля и посольства США в России







