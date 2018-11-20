В Москве состоится концерт алгорейва

© Alexandre Meunier

1 декабря в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО в Москве выступит американский музыкант, программист и преподаватель, один из ключевых представителей алгорейва Реника Белла.

Как сообщают организаторы концерта, Реник Белл приезжает в Россию впервые.

Алгорейв (алгоритмический рейв) – это международное движение лайвкодеров, уверенных в том, что будущее электронной и танцевальной музыки лежит в области алгоритмических операций.

Реник Белл программирует свою музыку в режиме реального времени, используя программное обеспечение с открытым исходным кодом, и транслирует все происходящее в его ноутбуке на экраны и проекторы — во время его выступлений зрители получают возможность буквально понаблюдать за тем, как меняющиеся строчки кода влияют на музыкальные события.

Дебютная пластинка Белла вышла два года назад на лейбле UIQ, которым руководит британский музыкант Ли Гэмбл, а в этом году Белл выпустил еще два релиза (один из них на Halcyon Veil электронного авангардиста Rabit).

Также в программе концерта TECHNE Live. Renick Bell выступления московских музыкантов INFX и FGAU. Первый является представителем важнейшего российского лейбла ГОСТ ЗВУК, где недавно вышла его первая пластинка, второй — программист, музыкант и лайвкодер, участник сообщества SoundArtist.

Платформа TECHNE — стратегический проект РОСИЗО-ГЦСИ, посвященный инновационным и технологическим практикам в современном искусстве



