Объявлены лауреаты конкурса «Новые классики»© Международный конкурс Московской консерватории для молодых композиторов «Новые классики»
18 ноября в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского были объявлены победители I Международного конкурса Московской консерватории для молодых композиторов «Новые классики».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса, произведения лауреатов в Рахманиновском зале консерватории исполнил ансамбль «Студия новой музыки».
Первую премию в номинации «Современная академическая музыка» получил Яир Клартаг (Израиль) за произведение «There's no lack of void», первую премию в категории «Современная популярная музыка» разделили Владимир Кошелев (Россия), автор оркестрового сочинение «Rebirth», и Кок Юньфан (Сингапур), представивший на конкурс сочинение для камерного ансамбля «52404».
К участию в Международном конкурсе Московской консерватории для молодых композиторов «Новые классики» допускались композиторы в возрасте от 14 до 35 лет, они могли представить инструментальные сочинения для состава от трех до 41 исполнителя в пределах заявленного инструментария.
В оргкомитет поступили 823 заявки из 35 стран, из них 554 по современной академической музыке и 269 по современной популярной музыке. К финалу было допущено 10 партитур.
Победителей определило жюри конкурса, в которое вошли известные композиторы и педагоги, в том числе профессор, заведующий кафедрой современной музыки Московской консерватории Владимир Тарнопольский, профессор Миланской консерватории Иван Феделе, Эдуард Артемьев, Александр Маноцков, Йин Ван, Роберто Молинелли и Тристан Мюрай.
Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.
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