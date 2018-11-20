Симфоническую фантазию на темы песен Бориса Гребенщикова исполнят в Петербурге

© Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д.Шостаковича

27 ноября в Большом зале в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится мировая премьера симфонической фантазии на темы песен Бориса Гребенщикова «2-12-85-06», созданной московским композитором Алексеем Курбатовым.

Концерт пройдет в день рождения Бориса Гребенщикова и будет посвящен его 65-летию.

«Художником проекта выступает прославленный российский дизайнер Андрей Шелютто: он готовит арт-объект, который станет неотъемлемой частью концепции вечера», — сообщает сайт Петербургской филармонии, которая организует концерт совместно с Фондом поддержки музыкального образования. Арт-объект будет установлен в фойе Большого зала.

Фантазия «2-12-85-06» прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко. В самом начале работы над проектом Фонд поддержки музыкального образования получил разрешение Бориса Гребенщикова на переработку 84 его песен для симфонического оркестра. В итоге в основу партитуры, созданной Алексеем Курбатовым, легли фрагменты почти трех десятков песен, среди которых «Человек из Кемерово», «Самый быстрый самолет», «Стаканы», «Мама, я не могу больше пить», «Туман над Янцзы» и «2-12-85-06».

Бóльшая часть четырехчастной фантазии будет звучать в исполнении оркестра, слушателям будут выданы программки с текстами песен. По словам организаторов, тексты использованных куплетов связаны между собой по смыслу, вместе они образуют стройное целое. Четыре раза в этот вечер в Большом зале филармонии прозвучит и голос самого юбиляра: партитура включает четыре фрагмента с записью пения Бориса Гребенщикова.

Концерт входит в программу филармонического абонемента «Концерты во фраках и в джинсах», ведущий — Александр Малич.



