Умер Иван Смирнов

15 ноября в возрасте 63 лет умер российский гитарист и композитор Иван Смирнов.

Об этом сообщают «Звуки.ру».

Иван Николаевич Смирнов родился в 1955 году в Москве, в 1970-х годах выступал с московской фьюжн-группой «Второе дыхание», в 1983 году — с ВИА «Голубые гитары», в 1979–1983 годах играл в ансамбле экспериментальной электронной музыки «Бумеранг» под руководством Эдуарда Артемьева, в 1984–1990 годах был солистом джаз-рок ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова, неоднократно был признан лучшим гитаристом России.

С 1990 года Иван Смирнов работал над собственными музыкальными проектами, выступал со своей группой, сочинял музыку для кино. В 1996 году вышел его первый сольный альбом «Карусельный дед», получивший признание в России и за рубежом, за ним последовали еще три.

«В послужном списке группы Ивана Смирнова — международные гастроли, участие в многочисленных музыкальных фестивалях, сольные концерты в Белом Доме, совместные выступления с коллегами Элом ди Меолой и Стивом Ваем и признание таких выдающихся мастеров, как Джон Скофилд, Аллан Холдсворт и Скотт Хендерсон, — пишут «Звуки.ру». — Одна из ведущих мировых фирм-производителей гитар, японская Takamine, выбрала его своим амбассадором».

Согласно информации на сайте Ивана Смирнова, отпевание состоится 17 ноября в 11:30 в Большом Соборе Донской Богоматери Донского монастыря. Похороны состоятся на Пятницком кладбище, о времени похорон будет сообщено дополнительно.



