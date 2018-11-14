Трио Кена Вандермарка выступит в «Доме»© Petra Cvelbar
16 ноября в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт фри-джазового ансамбля DEK Trio американского композитора и саксофониста-импровизатора Кена Вандермарка.
В составе трио также выступают австрийские музыканты — пианистка и композитор Элизабет Харник и барабанщик Диди Керн, сообщают организаторы концерта на сайте КЦ «Дом».
«По мнению многих, — пишут они, — DEK — наиболее интересный состав за долгие годы с участием Вандермарка, играющий полностью импровизационную музыку; одной из причин тому можно считать совершенно разный бэкграунд музыкантов трио: Вандермарк — джазовый саксофонист, Харник получила образование как классическая пианистка и сочиняет музыку в жанре contemporary, а Диди Керн вышел из панк-рок-нойзовой "детской"».
Концерт проводится в рамках Года музыки Австрия — Россия 2018 при поддержке Австрийского Культурного форума
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