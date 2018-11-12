В «Октябре» пройдет ретроспектива Ларса фон Триера

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С 19 по 30 ноября в московском киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» и «Синематека Искусства кино» представят кинопрограмму «Ларс фон Триер. В сердце тьмы».

В нее вошли картины «Догвилль» (Dogville, 2003), «Антихрист» (Antichrist, 2009), режиссерская версия «Нимфоманки» (Nymphomaniac, 2013), завершит ретроспективу зрительская премьера фильма «Дом, который построил Джек» (The House that Jack Built, 2018).

Расписание:

19 ноября в 19:30 — «Догвилль»

фильм представит кинокритик, искусствовед, автор работ по истории и теории кино, театра, литературы Зара Абдулаева

21 ноября в 20:00 — «Антихрист»

фильм представит кинокритик и киновед Нина Цыркун

25 ноября в 16:30 — «Нимфоманка»

фильм представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин

30 ноября в 19:30 — «Дом, который построил Джек»

«Ретроспективу мы приурочили к выходу нового фильма Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек", — говорит Антон Долин. — Мы хотим напомнить публике об этом режиссере, хотя верим, что забыть его невозможно. И хотим поставить фильм в контекст творчества режиссера. Кроме того, многие характеризуют время, в которое мы живем, как очень тёмное и мрачное. Мне кажется, что именно творчество Триера, его черный юмор, его своеобразная поэзия, его способность искать истоки зла и исследовать его природу — всё это сейчас актуально как никогда».







