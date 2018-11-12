«Мелодия» издала избранные сочинения Мечислава Вайнберга© Фирма «Мелодия»
Фирма «Мелодия» к столетию композитора Мечислава Вайнберга (1919-1986) выпустила комплект записей его камерной музыки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы «Мелодия».
«Выход комплекта записей камерных произведений дает более полное представление о масштабе творческой личности композитора, в музыке которого с поразительной силой выразилось огненное напряжение времени рождения сочинений, отмеченных высочайшей духовностью, — цитирует пресс-служба доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Всеволода Задерацкого. — В камерной музыке Вайнберг предстает художником искренним, тонким».
В комплект «Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения» входят три диска. На них представлены записи ансамблевых и сольных сонат Мечислава Вайнберга для скрипки, альта и виолончели, Седьмого квартета и Концерта для трубы с оркестром.
Среди исполнителей Александр Брусиловский, Федор Дружинин, Алла Васильева, Тимофей Докшицер, Квартет имени Бородина, Московский камерный оркестр, Рудольф Баршай и сам автор.
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