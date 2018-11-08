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Фестиваль «Дягилев. P.S.» посвятили 200-летию Мариуса Петипа

News_detailed_pictureСцена из балета «Баядерка. Пространство иллюзии»© Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум»

Главной темой IX Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.», который пройдет с 17 по 27 ноября в Петербурге, станет 200-летие Мариуса Петипа.

17 и 18 ноября в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства состоится научная конференция «Мариус Петипа на мировой балетной сцене», в которой примут участие ведущие искусствоведы различных специализаций, историки, культурологи, архивисты, практики музейного дела, хореографии, балетной школы.

Специальная балетная программа фестиваля «Дягилев. P.S.» представит лучшие хореографические версии балетов Петипа XX и XXI веков в исполнении российских и зарубежных трупп.

Балетную программу откроет 21 ноября спектакль «Баядерка. Пространство иллюзии» японской труппы Noism. 22 ноября труппа Noism проведет мастер-класс хореографии, на котором будет продемонстрирован оригинальный метод обучения танцоров Noism Method, разработанный основателем и художественным руководителем труппы Йо Канамори.

22 ноября в школе Masters пройдет public-talk музыкального критика Гюляры Садых-заде с композитором Юрием Красавиным, автором музыки к обновленному балету Петипа-Вихарева-Самодурова «Пахита».

23 ноября журнал «Собака» представит лекцию Богдана Королька «Юбилей авантюриста: кто создал русский балет». 25 ноября в расписании фестиваля концерт барочной музыки с участием контратенора Юрия Миненко. 27 ноября после просмотра фильма «Жизель» состоится public-talk с хореографом Матсом Эком и танцовщицей Аной Лагуной, который будет вести исследователь современного танца Вита Хлопова.

Полностью программа фестиваля «Дягилев. P.S.» опубликована на его сайте.



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