Фестиваль «Возвращение» проводит краудфандинговую кампанию

В интернете идет сбор средств в поддержку XXII Фестиваля камерной музыки «Возвращение».

Ежегодный фестиваль «Возвращение» уже более 20 лет проводится по инициативе скрипача Романа Минца и гобоиста Дмитрия Булгакова. В нем участвуют выпускники специальных музыкальных школ России и стран СНГ, продолжающие карьеру за границей.

18-й, 19-й, 20-й и 21-й фестивали прошли с использованием модели народного финансирования.

Концерты 22-го фестиваля «Возвращение» должны состояться в Московской консерватории 8, 10, 12 и 14 января 2019 года.

«Собранные средства будут направлены на оплату проезда и проживания участников фестиваля, аренду нотных материалов и репетиционных помещений, подготовку и печать полиграфических материалов и прочие организационные расходы», — сообщают инициаторы кампании на сайте Planeta.ru.

Всего необходимо собрать 1 млн рублей, до конца кампании осталось 49 дней.



















