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Лидия Ланч выступит в «Доме»

News_detailed_picture© Kristal Burtrum

4 ноября в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт американской певицы и перформанс-артистки Лидии Ланч.

Об этом сообщает сайт КЦ «Дом».

Лидия Ланч, прославившаяся как пионер авангардного нью-йоркского ноу-вейв движения в составе групп Teenage Jesus & the Jerks и 8-Eyed Spy, «везет с собой музыкантов с большой буквы — участников группы Gallon Drunk — Яна Уайта и Джеймса Джонстона, также известного по многолетнему сотрудничеству с Nick Cave and the Bad Seeds, PJ Harvey и Faust».

«Вместе они образовали команду под названием Big Sexy Noise, с которой представят публике мощный сплав из грязного блюза, нойз-рока, авангарда и психоделического рока».













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