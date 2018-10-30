Bon Jovi выступят в России впервые за 30 лет© SAV Entertainment
В 2019 году американская рок-группа Bon Jovi даст концерт на стадионе «Лужники» в Москве. Ее последнее выступление в России состоялось в 1989 году на Московском международном фестивале мира.
«За последние три десятилетия карьера Bon Jovi получила фантастическое развитие: такие хиты как "It's My Life", "Bed Of Roses" и "Always" покоряли мировые чарты, их концерты проходили на крупнейших площадках (их тур "Because We Can" стал самым кассовым в мире в 2013 году). В начале 2018 года легендарный статус Bon Jovi был подтвержден включением группы в Зал славы Рок-н-Ролла», — сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
Московский концерт входит в программу мирового тура «This House Is Not For Sale» в поддержку одноименного альбома, вышедшего в 2016 году.
«Для сетлиста нового тура группа подготовила 95 песен, которые будут меняться с каждым концертом, но фанаты во всех городах могут рассчитывать на суперхиты, благодаря которым Bon Jovi продали во всем мире более 130 млн пластинок».
Помимо музыкантов оригинального состава Bon Jovi — Джона Бон Джови, Дэвида Брайана и Тико Торреса — в Москву приедут басист Хью Макдоналд, ко-продюсер Джон Шенкс, мультиинструменталист Эверетт Бредли и соло-гитарист Phil X, который стал участником группы в 2013 году.
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