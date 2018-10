The New Times оштрафовали на 22 млн рублей

© The New Times

Мировой суд в Москве обязал журнал The New Times выплатить штраф в размере 22 млн 250 тысяч рублей за несвоевременное предоставление в Роскомнадзор информации о зарубежном финансировании.

Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Вадим Прохоров, постановление было вынесено судом «без адвокатов, без представителей The New Times» на следующий день после после эфира главного редактора журнала Евгении Альбац с Алексеем Навальным на «Эхе Москвы».

По мнению Прохорова, выплата штрафа равносильна принудительному закрытию The New Times, так как эта сумма была получена журналом за весь 2017 год. Адвокат заявил, что журнал будет обжаловать постановление суда о штрафе.

В мае Тверская прокуратура Москвы запросила у редакции The New Times документы об источниках и размере финансирования журнала за последние полтора года, а также информацию о том, на какие цели были израсходованы 5,4 млн рублей, полученные от учредителя издания, Фонда поддержки свободной прессы, напоминает «Коммерсантъ».

Еженедельный общественно-политический журнал The New Times издавался с 1943 по 2017 год. В 2006 году сайт журнала NewTimes.ru стал порталом с самостоятельным брендом. В 2013 году издатель The New Times Ирена Лесневская подарила журнал главному редактору Евгении Альбац.

В феврале 2016 года Роскомнадзор вынес журналу первое за всю его историю предупреждение в связи с нарушением закона о СМИ. В августе того же года типография «Пушкинская площадь», сотрудничавшая с The New Times восемь лет, отказалась печатать журнал, в декабре с целью снижения издержек редакция решила прекратить розничную прожажу издания и распространять его только по подписке. В июне 2017 года прекратился выпуск бумажной версии The New Times.