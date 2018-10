Объявлены первые фильмы кинопрограммы фестиваля «Политех 360»

«Киборги среди нас» (Cyborgs Among Us) Люди-машины живут среди нас. Они здоровы и в полном сознании: они решили стать киборгами, чтобы заглянуть за границы человеческих возможностей.

«Человечнее человека» (More Human than Human) Сможет ли искусственный интеллект, мощный источник паранойи человека на тему собственной ненужности, заменить людей творческих профессий?

«Чистильщики» (The Cleaners) Политика соцсетей важнее политики государств, а частные решения модераторов определяют потоки информации. Кто они, наши кибер-полицейские?

«Нокиа: мы соединяли людей» (Nokia Mobile — We Were Connecting People) История взлета и падения главной финской компании: их телефоны стремительно захватили мир, но жадные менеджеры увлеклись бонусами и бессмысленными экспериментами и проглядели айфон.

«По лезвию ножа» (The Bleeding Edge) Жадность фармкомпаний и тяга докторов к технологическим новинкам ломают жизнь и здоровье тысячам людей.

«Почему мы креативны»» (Why Are We Creative)

В фильме-интервью немецкого документалиста Херманна Васке Бьорк, Дэвид Линч, Ай Вэйвэй и еще 47 артистов ищут ответ на вопрос, что такое творчество и откуда у нас появляется желание создавать.