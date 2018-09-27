Том Греннан даст концерт в Москве© tomgrennanmusic.com
3 декабря в московском клубе Red состоится большой сольный концерт британского певца и автора песен Тома Греннана.
«Точкой отсчета музыкальной карьеры Греннана стала запись трека "When It All Goes Wrong" с группой Chase & Status — Том принял участие в ней как приглашенный вокалист и исполнил live-версию на вечернем шоу BBC 2 "Later... With Jools Holland", — пишут организаторы концерта на сайте клуба Red. — За этим последовала работа над дебютным EP "Something In The Water", продюсером которого стал Чарли Хагалл, работавший с Florence + The Machine и The Maccabees».
В июле 2018 года Том Греннан выпустил свой первый полноформатный студийный альбом «Lightning Matches», занявший пятое место в британском чарте альбомов.
Также в этом году музыкант отправился в большой тур по Великобритании, спел на Трафальгарской площади в Лондоне и выступил на крупнейших фестивалях — от Reading & Leeds до Isle Of Wight и Ahmad Tea Music Festival в Москве.
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