Том Греннан даст концерт в Москве

3 декабря в московском клубе Red состоится большой сольный концерт британского певца и автора песен Тома Греннана.

«Точкой отсчета музыкальной карьеры Греннана стала запись трека "When It All Goes Wrong" с группой Chase & Status — Том принял участие в ней как приглашенный вокалист и исполнил live-версию на вечернем шоу BBC 2 "Later... With Jools Holland", — пишут организаторы концерта на сайте клуба Red. — За этим последовала работа над дебютным EP "Something In The Water", продюсером которого стал Чарли Хагалл, работавший с Florence + The Machine и The Maccabees».

В июле 2018 года Том Греннан выпустил свой первый полноформатный студийный альбом «Lightning Matches», занявший пятое место в британском чарте альбомов.

Также в этом году музыкант отправился в большой тур по Великобритании, спел на Трафальгарской площади в Лондоне и выступил на крупнейших фестивалях — от Reading & Leeds до Isle Of Wight и Ahmad Tea Music Festival в Москве.