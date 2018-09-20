Международный кинофестиваль в Тромсё отправляется в турне по России

Международный кинофестиваль в Тромсё отправляется в турне по РоссииКадр из фильма «Мобильник»© TIFF
Сегодня, 20 сентября, в Петрозаводске начинается российское турне альманаха лучших короткометражных фильмов из программы «Films From The North» Международного кинофестиваля в Тромсё.
В альманах «Films From The North: По ком звонит колокол» входят четыре скандинавские картины: «Комитет» (The Committee, Швеция, 2016), «Мобильник» (Mobil, Норвегия. 2017), «Соседи» (Naboer, Норвегия, 2017) и «Человек не остров» (No Man is an Island, Норвегия, 2017).
Показы представят режиссеры и организаторы фестиваля.
Расписание турне:
- 20 сентября — Петрозаводск, кинотеатр «Калевала»
- 21 сентября — Северодвинск, кинотеатр «Россия»
- 22 сентября — Архангельск, киноцентр «Русь»
- 23 сентября — Москва, кинозал Государственной Третьяковской галереи
- 24 сентября — Ярославль, киноклуб «Нефть»
- 25 сентября — Иваново, кинотеатр «Лодзь»
- 27 сентября — Апатиты, кинотеатр «Полярный»
- 28 сентября — Мурманск, кинотеатр «Мурманск»
- 29–30 сентября — Петербург, кинотеатр «Родина»
Международный кинофестиваль в Тромсё, крупнейший кинофестиваль в Норвегии, проводится с 1991 года. Программа игровых и документальных короткометражных фильмов «Films From The North» за годы существования закрепила за собой звание витрины северного кинематографа.
новости
Вчера
18:16Госдума утвердила штрафы за отказ удалить недостоверную информацию
16:00Во Владивостоке пройдет выставка «Метагеография»
14:55Объявлен шорт-лист Букера
14:28Международный кинофестиваль в Тромсё отправляется в турне по России
13:22Эд Ширан впервые выступит в России
12:39ВС РФ: лайки и репосты не являются основанием для уголовного преследования
11:13Фестиваль «Зеркало в зеркале» пройдет в Москве
19 сентября 2018
17:34Новую книгу Линор Горалик представят в «Пионере»
16:43РОСИЗО собирается создать художественную премию «Традиция»Все новости