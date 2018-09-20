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Международный кинофестиваль в Тромсё отправляется в турне по России

News_detailed_pictureКадр из фильма «Мобильник»© TIFF

Сегодня, 20 сентября, в Петрозаводске начинается российское турне альманаха лучших короткометражных фильмов из программы «Films From The North» Международного кинофестиваля в Тромсё.

В альманах «Films From The North: По ком звонит колокол» входят четыре скандинавские картины: «Комитет» (The Committee, Швеция, 2016), «Мобильник» (Mobil, Норвегия. 2017), «Соседи» (Naboer, Норвегия, 2017) и «Человек не остров» (No Man is an Island, Норвегия, 2017).

Показы представят режиссеры и организаторы фестиваля.

Расписание турне:

  • 20 сентября — Петрозаводск, кинотеатр «Калевала»
  • 21 сентября — Северодвинск, кинотеатр «Россия»
  • 22 сентября — Архангельск, киноцентр «Русь»
  • 23 сентября — Москва, кинозал Государственной Третьяковской галереи
  • 24 сентября — Ярославль, киноклуб «Нефть»
  • 25 сентября — Иваново, кинотеатр «Лодзь»
  • 27 сентября — Апатиты, кинотеатр «Полярный»
  • 28 сентября — Мурманск, кинотеатр «Мурманск»
  • 29–30 сентября — Петербург, кинотеатр «Родина»

Международный кинофестиваль в Тромсё, крупнейший кинофестиваль в Норвегии, проводится с 1991 года. Программа игровых и документальных короткометражных фильмов «Films From The North» за годы существования закрепила за собой звание витрины северного кинематографа.

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