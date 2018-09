Международный кинофестиваль в Тромсё отправляется в турне по России

Кадр из фильма «Мобильник» © TIFF

Сегодня, 20 сентября, в Петрозаводске начинается российское турне альманаха лучших короткометражных фильмов из программы «Films From The North» Международного кинофестиваля в Тромсё.

В альманах «Films From The North: По ком звонит колокол» входят четыре скандинавские картины: «Комитет» (The Committee, Швеция, 2016), «Мобильник» (Mobil, Норвегия. 2017), «Соседи» (Naboer, Норвегия, 2017) и «Человек не остров» (No Man is an Island, Норвегия, 2017).

Показы представят режиссеры и организаторы фестиваля.

Расписание турне:

20 сентября — Петрозаводск , кинотеатр «Калевала»

, кинотеатр «Калевала» 21 сентября — Северодвинск , кинотеатр «Россия»

, кинотеатр «Россия» 22 сентября — Архангельск , киноцентр «Русь»

, киноцентр «Русь» 23 сентября — Москва , кинозал Государственной Третьяковской галереи

, кинозал Государственной Третьяковской галереи 24 сентября — Ярославль , киноклуб «Нефть»

, киноклуб «Нефть» 25 сентября — Иваново , кинотеатр «Лодзь»

, кинотеатр «Лодзь» 27 сентября — Апатиты , кинотеатр «Полярный»

, кинотеатр «Полярный» 28 сентября — Мурманск , кинотеатр «Мурманск»

, кинотеатр «Мурманск» 29–30 сентября — Петербург, кинотеатр «Родина»

Международный кинофестиваль в Тромсё, крупнейший кинофестиваль в Норвегии, проводится с 1991 года. Программа игровых и документальных короткометражных фильмов «Films From The North» за годы существования закрепила за собой звание витрины северного кинематографа.