В Москве собирают подписи против памятника Алабяну

Здание Театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) построено в 1934-1940 годах по проекту Каро Алабяна и Василия Симбирцева © Культура.рф

Объявлен сбор подписей под обращением к мэру Москвы и в Мосгордуму против установки в городе памятника архитектору Каро Алабяну.

Инициатором сбора подписей выступила историк архитектуры, руководитель Центра авангарда на Шаболовке, старший научный сотрудник НИИ теории архитектуры и градостроительства РААСН и старший научный сотрудник Музея Москвы Александра Селиванова.

«Я считаю, что человек, занимавшийся доносительством, лишивший профессии и заставивший голодать Мельникова, Леонидова и многих других, человек, участвовавший в репрессиях, человек разрушивший профессиональную архитектурную среду и создавший абсолютно извращенную систему в Союзе архитекторов, на основе кумовства и доносительства, просуществовавшую десятилетия, человек фальсифицировавший архитектурные конкурсы и нечестным путем получавший заказы — не имеет права на памятник!», — написала Селиванова в фейсбуке.

Ранее стало известно, что предложение установить в Москве памятника Алабяну поддержала комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

«Предложение поступило от чрезвычайного и полномочного посла республики Армения в РФ Вардана Тоганяна, —цитирует агентство «Москва» председателя комиссии Евгения Герасимова. — С учетом положительных заключений департамента культурного наследия Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству Москвы комиссия приняла решение поддержать это предложение».

Проведение закрытого творческого конкурса на проект и полное финансирование изготовления и установки памятника будет осуществляться армянской стороной. Памятник планируется установить в районе Сокол на севере Москвы.

Каро Алабян (1897–1959) был главным архитектором Москвы, участвовал в разработке генерального плана реконструкции Москвы, проектировал жилые дома, культурно-просветительные, правительственные здания. Среди проектов Алабяна здание Театра Советской армии (1940) и станция метро «Краснопресненская» (1954).



