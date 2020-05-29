«Короче, почитайте!»

31 мая пройдет благотворительный онлайн-фестиваль «Редкие виды», организованный пятью независимыми книжными магазинами, на котором выступит больше двух десятков артистов и коллективов — от мэтров БГ, Сергея Старостина и Андрея Котова, Евгения Федорова и «Альянса» до новых героев андеграунда вроде «Увулы» и «Шумных и угрожающих выходок».

В преддверии события мы попросили музыкантов — участников фестиваля порекомендовать книгу для чтения — из тех, что их впечатлили за время самоизоляции.



Алексей Борисов

Игорь Журавлев («Альянс»)

Алексей «Сiроп» Загорин

ИльяМазо

Алексей Паперный

Расел Рахман («Спасибо»)

Саша Старость («Старость»)

Стас Горев («Старость»)

тима ищет свет

Игорь Шемякин (Harajiev Smokes Virginia)

Алексей Борисов

Роб Хаскинс — «Критические биографии. Джон Кейдж» (Garage / Ad Marginem, 2016 год)

K списку

Последние лет 30 мои интересы плотно лежат в сфере экспериментальной музыки, саунд-арта, нойза, электроники, академического авангарда и т.д. Однако до сих пор широкая аудитория довольно слабо представляет себе, о чем, собственно, идет речь. Более того, в среде профессионалов и просто любителей всего нестандартного идут оживленные дискуссии о сути и значении всех этих направлений не только в современной музыкальной, но и в культурной жизни в целом.

Книга Роба Хаскинса из серии «Критические биографии» дает довольно полное представление о жизни и деятельности великого американского композитора-авангардиста Джона Кейджа, теоретика и практика, основоположника многих направлений в современной музыке и не только.

Эта достаточно компактная книга, на мой взгляд, интересна как профессионалам в широком смысле слова, так и неискушенным слушателям (читателям), стремящимся расширить свой музыкальный кругозор — ну или, на худой конец, хотя бы в разговоре с друзьями и коллегами выглядеть продвинутыми интеллектуалами.





Игорь Журавлев («Альянс»)

Стивен Уитт — «Как музыка стала свободной» («Белое яблоко», 2016 год)

K списку

Даже на самоизоляции читать, к сожалению, много не удается. Предложили обратить внимание на издательство «Белое яблоко», в частности, на их книгу о рождении формата mp3 и о том тектоническом сломе, который произошел с музыкальной индустрией на рубеже веков. Сейчас читаю. Никогда до того не интересовался темой, написано хорошо. Индустрия всегда жила цифрами продаж, но с появлением интернета количественный фактор — число скачиваний — как будто окончательно вышел на первый план, отчего невольно становится грустно. В то же время, если посмотреть на историю музыки последних пятидесяти лет, можно обнаружить массу групп вроде Adam and The Ants — лидеров британских чартов начала 80-х, обогнавших тогда многих признанных сегодня классиков, которых мало кто помнит сегодня. Это к тому, что многое менялось, но рецепт продолжительного успеха так никто и не сформулировал. Однако ж, если верить в свое дело, как Бранденбург — создатель mp3, последовательно доказывавший технические преимущества своего детища, можно не просто добиться успеха, но и переформатировать не очень честную и справедливую систему, сложившуюся в конце прошлого века в музыкальном мире.

Я погружался в сюжеты с такой же силой, как в детстве, — только бы убежать от окружающего мира.

Алексей «Сiроп» Загорин

Джон Фаулз — «Волхв»

K списку

Так получилось, что семнадцать лет своей жизни я провел за решеткой. За это время книги стали для меня едва ли не высшей ценностью, они заменили мне жизнь во многих смыслах. Я погружался в сюжеты с такой же силой, как в детстве, — только бы убежать от окружающего мира. Вспомнив эти свои эмоции, я очень рекомендую всем роман Джона Фаулза «Волхв». После прочтения этой книги у меня остались сильнейшие впечатления и возник огромный интерес к другим произведениям Фаулза, которые так же прекрасны. Но начинать нужно все-таки с «Волхва».





ИльяМазо

Максим Матковский — «Секретное море»

K списку

Это книга современного киевского писателя про то, откуда у людей в груди берутся черные дыры. Вы, наверное, подумаете: о-о-о, ну это щас начнутся Достоевский, размазывание мрачных соплей и все такое. Ан нет. Дыры — из-за молдавской ведьмы! Проблемы — из-за пришельцев! Читайте Матковского, автора великой баллады о покупке на Птичьем рынке мертвого пса, и, возможно, вам откроется тайна Николая, который ненавидел себя.





Алексей Паперный

K списку

Огромное количество всякого лезет в голову, поэтому вот без разбора несколько книг.

Андрей Синявский — «Прогулки с Пушкиным». Это, конечно, прогулка с самим Синявским, который написал эту книгу в ссылке, и написана она так свободно и о такой невероятной свободе!

Эмили Бронте — «Грозовой перевал». Одна из самых драйвовых книг, настоящий rock.

Трумен Капоте — «Голоса травы», «Дети в день рождения». Не знаю, что сказать. Просто читаю и перечитываю их всю жизнь

Сэлинджер — «Выше стропила, плотники». Сэлинджера можно читать все, конечно, но это я люблю больше всего

«Книга ада и рая», составленная Борхесом и Касаресом. Это цитаты, отрывки об аде и рае из самых разных книг во всех жанрах за тысячу лет.

Эдгар По — все подряд.

Из относительно недавнего, по-русски написанного, мне понравился роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. И, конечно, «Странствия по поводу смерти» Людмилы Стефановны Петрушевской!!!

Еще я хожу и все время повторяю про себя: «Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой». Это понятно, потому что сейчас же весна. И да, вот вспомнил: я очень люблю книжку Константина Сергиенко «Дни поздней осени». Это очень тонкая и нежная книга, написанная как дневник 15-летней девочки.

Еще скоро книга моих пьес выйдет, их там пять штук, она так и называется: А. Паперный — «Пьесы». Очень советую.





Расел Рахман («Спасибо»)

Редьярд Киплинг — «Книга джунглей»

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Из неочевидных классических произведений я бы рекомендовал к прочтению «Книгу джунглей» Редьярда Киплинга. Выросший и созревший как писатель в близкой мне Индии (мой отец родом из Бангладеш), Киплинг признавал, что «содрал» свои рассказы с древних индийских сказок. Карантин — отличный повод освежить их в памяти: их увлекательность абсолютно точно развлечет вас в повседневной домашней рутине, а мудрость поможет принять то, на что вы не в силах повлиять. Грустный факт: 10 лет назад была найдена книга из первого издания с пометкой автора «для дочери», которая скончалась от пневмонии в шестилетнем возрасте. Сейчас выдалась редкая и, вероятнее всего, неповторимая возможность насладиться вниманием самых близких: почитайте эту книгу вслух, если есть кому. Берегите себя.





Саша Старость («Старость»)

K списку

У меня уже десять лет как одна и та же любимая книга, которую я всем назойливо рекомендую по любому поводу.

Это «Зримая тьма» Уильяма Голдинга. В России Голдинга в основном вспоминают как автора «Повелителя мух», хотя, по-моему, это не лучший его роман и даже не самый типичный — и с точки зрения ритма, и с точки зрения подхода. Голдинг вообще довольно медленный и читается непросто, любит длинные предложения, постепенно раскачивается.

«Зримая тьма» — это как раз такая длинная книжка с тремя сюжетными линиями, которые, с одной стороны, с самого начала балансируют на грани мрачного реализма, а с другой, постоянно проваливаются в абсолютно фантасмагорические реальности великой борьбы Добра и Зла на локальном и вселенском уровнях.

Ее сложно пересказывать, потому что не очень ясно, делать ли это с точки зрения сюжета или с точки зрения аллегории, которая становится ясна к середине книги. Мы наблюдаем за становлением хтонического хаоса в лице одной героини, бессмысленного и вечно обиженного добра в лице другого героя и стремных колебаний между в лице немолодого учителя с нехорошей страстью к маленьким мальчикам. В конце ненормальность окончательно весь реализм уничтожит, тьма проступит с обескураживающей ясностью и надежды совсем не останется, но вы этого не заметите, скорее всего, и будете довольны. Потому что хрупкость материального и напор нечеловеческих сил — это, во-первых, всегда приятно, а во-вторых, Голдингу удается особенно хорошо.





Стас Горев («Старость»)

Альбер Камю — «Чума»

K списку

Роман, по сути, представляет собой записки уже не очень юного врача Бернарда Риэ, практикующего в охваченном чумой алжирском городе. Эпидемия здесь — не только сама болезнь, но и символ расцветшего в Европе фашизма и всего мирового зла вообще. Главный герой хладнокровно и рассудительно пытается нести свою службу в хаосе и неопределенности, дух его не ломается, несмотря на заполняемые с завораживающей скоростью трупные ямы.

Конечно, читая роман сейчас, невозможно не проводить параллелей с пандемией. Здесь тебе и общая неготовность всего мира к этому «черному лебедю», и беспечность некоторых людей и государств, напоминающая жителей Орана, просиживающих дни в кафе, пока их город объят пламенем. Но в романе чуму победили, победим и мы. Главное — не забывать преподанных ей уроков.





тима ищет свет

Алексей Сальников — «Петровы в гриппе и вокруг него»

K списку

Недавно прочитал книжку «Петровы в гриппе и вокруг него». Долго к ней подходил, не мог начать. Понравилась, всем советую. Давно хотел найти что-то настолько реалистичное, живое и при этом скрытое в образах. Всегда хотел уметь так смешивать реальность и сюрреалистические, болезненные образы. Чтобы реалистичность всего повествования была под вопросом. Короче, почитайте, я за два дня прочитал!





Игорь Шемякин (Harajiev Smokes Virginia)

Джон Сибрук — «Машина песен. Внутри фабрики хитов» (Ad Marginem, 2016 год)

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В «Машине песен» американский журналист, культуролог и автор концепции Nobrow Джон Сибрук описывает путь, который преодолел процесс создания поп-музыки с момента ее появления, — от индивидуального ремесла поэтов-песенников до промышленного производства идеально звучащих композиций, которые пишут целые коллективы продюсеров. Что делает песню хитом, как технологии влияют на то, что мы слушаем, и при чем тут шведы — Сибрук исследует закулисье фабрики хитов, сопровождая повествование иронией и массой интересных фактов и биографических подробностей, которыми потом можно козырять перед друзьями.

Еще три книги про музыку, которые стоит прочесть:

Юрий Эдуардович Лоза — «Научу писать хиты» («Эксмо», 2012 год);

Элайджа Уолд — «Как The Beatles уничтожили рок-н-ролл. Альтернативная история американской популярной музыки» («Дело», 2018 год);

Дэвид Бирн — «Как работает музыка» («Альпина нон-фикшн», 2020 год).

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