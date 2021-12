Лина Туманова: философия и правозащита

COLTA.RU публикует новую часть цикла «Женщины в философии» в видеорубрике раздела She is an expert. В нескольких выпусках мы расскажем о фигурах советской и российской философии. Цикл открывает лекция кандидата философских наук Татьяны Левиной, специалистки по русской философии и философии советского периода, организаторки группы «Женщины в философии» в Фейсбуке. Она написала книгу «Абстрактная революция: платонизм в эпоху авангарда» и провела курс по феминистской философии в Свободном университете. На данный момент Левина — научная сотрудница Института наук о культуре в Эссене (Германия). Выпуск посвящен советской правозащитнице и философу Лине Тумановой.

Философ может быть разным: и ученым в «башне из слоновой кости», на расстоянии изучающим культуру, и наоборот — исследователем, рвущимся в центр событий и проблем этого мира. История Лины Борисовны Тумановой — пример жизни некабинетной ученой, активно изучавшей проблемы свободы. Ее философское наследие не теряет актуальности, но пока известно лишь в узком кругу правозащитников и старшего поколения специалистов.

Лина Борисовна Туманова родилась 1 марта 1936 года в Москве. После окончания школы она поступила в Финансово-экономический институт и получила образование экономиста. Первые шаги в философии начались после ее знакомства с Тамарой Борисовной Длугач: вместе они стали посещать философские семинары в Медицинском институте, а после — и «Диалог культур», домашний семинар Владимира Соломоновича Библера (1918–2000) по изучению идей классических философов. Помимо Тумановой в библеровский семинар входили Светлана Сергеевна Неретина, Александр Огурцов, Вадим Рабинович, Анатолий Ахутин и многие другие.

Партийные идеологи сводили философию к обслуживанию идеологических нужд, поэтому позднесоветская философия развивалась вне институтов, в домашних философских кружках либо внутри историко-философских, психологических, социологических исследований, где была возможность дистанцироваться от партийного контроля. В кружках реализовывалось прямое назначение философии — свободно и критически мыслить. Как писал Библер, быть философом в нашей стране — «это жизнь действительно странная, необычная, трагическая, в каком-то смысле почти подозрительная, и — ...смешная».

В своем интервью «Начало всегда исторично» (беседа 5 апреля 1990 года) Мераб Мамардашвили, член Московского логического кружка (философского семинара 50-х годов), говорил, что всякая философская работа в это время была революционна. Хотя в кружке Библера борьба с цензурой велась не напрямую, а через опосредованное изучение философии, это не освободило его участников от наблюдения КГБ: они обсуждали идеи свободы и мышления как творчества. Весьма опасные идеи!

Вскоре Лина Туманова стала ближайшим другом и сподвижницей Библера. Окончив философскую аспирантуру МГУ, она защитила диссертацию «Понятие свободы и необходимости в философии истории Гегеля» в 1969 году. Это «легализовало» ее как философа, и некоторое время она работала в МГУ старшим научным сотрудником. По воспоминаниям Светланы Неретиной, в 1968 году группу из четырех человек (А.С. Арсеньев, В.С. Библер, Л.Б. Туманова, С.С. Неретина) одним приказом зачислили в сектор методологии истории Отдела общих проблем исторического развития Института всеобщей истории АН СССР.

Неретина пишет о двух модусах жизни Тумановой: «Спокойное философствование, как бы не оглядывающееся на политическую ситуацию, и жесткое следование этическим принципам, заставившее ее включиться в [политику]» — не является ли это результатом рассмотрения культуры с точки зрения вечности? Это прибавляло оптимизма, что тоталитаризм конечен.

Партийные функционеры выступали против «идеализма», «метафизики», «исследований сознания» и «буржуазной философии», то есть против западной мысли в целом. Лина Туманова занималась реконструкцией философских идей Спинозы, Лейбница, Канта, Гегеля, Фихте. В противовес официозной философии, требующей правильно пересказать слова партийных лидеров, целью Тумановой была культура философствовать: по Библеру, «не только хорошо мыслить, но и постоянно демонстрировать, как ты мыслишь».

Гегель говорил, что самое трудное для философа — «пробить стену, отделяющую терминологию философии от обыденного сознания, нежелание мыслить известное». В этом смысле философия — всегда мышление нового и упражнение в том, чтобы помыслить как-то иначе, по-своему. Философствовать — во-первых, уметь отстраниться от своей мысли, во-вторых — сознательно демонстрировать, как я мыслю, подвергать свою мысль сомнению, в-третьих — замедлять мысль. Библер говорил о том, что Туманова была философом в духе немецкой классической философии, но размышляла над проблемами XX века. «Философское отношение к жизни» было для нее не «внимать равнодушно и добру, и злу» или «жить вдали от мирской суеты и тревог, на философских высотах», но, наоборот, в каждом отдельном факте бытия увидеть грань «последних решений и вопросов».

Философией Гегеля Туманова увлеклась вслед за Эвальдом Ильенковым (1924–1979), еще одним автором, который предпочитал мыслить самостоятельно. В своей работе «Свобода и необходимость в философии Гегеля» она отмечала, что в мире господствует разум, так что всемирно-исторический процесс совершается разумно. Свобода и реальность взаимосвязаны, а это значит, что есть надежда на изменения. «У Гегеля все три понятия — разум, свобода и целеполагание — являются однопорядковыми… “разум — говорит Гегель, — есть целесообразное действование”. Цель же оказывается тем основанием, на котором происходит движение разума… Субъект, ставящий перед собой цель и развивающийся согласно цели, свободен тогда, когда его целью становится собственное самоизменение».

Итак, для Лины Тумановой идеи свободы и разума были не просто философскими идеями, а руководством к действию. И начать менять советский строй она решила с самой себя. Она выступила как автор самиздата, участвовала в издании «Бюллетеня “В”», в деятельности Фонда помощи политзаключенным, выступала в защиту преследуемых по политическим мотивам. За участие в правозащитной деятельности Туманова была уволена из МГУ, как и один из оппонентов ее диссертации — впоследствии знаменитый философ Пиама Павловна Гайденко, которую едва не выслали из страны. В начале 70-х в связи с письмами протеста после ввода советских войск в Чехословакию был разогнан и сектор методологии истории. Однако группа философов держалась вместе, и после ряда перипетий им удалось устроиться в Институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Туманова была уволена и оттуда, после чего, по свидетельству Неретиной, нашла работу сторожа в реставрационных мастерских им. И.Э. Грабаря. Помимо этого она писала различные тексты для заработка, а также трудилась над переводом «Приключений идей» Альфреда Норта Уайтхеда.

4 июля 1984 года Туманова была арестована во время встречи с сотрудниками американского посольства, которым она передавала материалы «правозащитного характера». Она содержалась в СИЗО КГБ «Лефортово», но после недолговременного (двухмесячного) пребывания в Лефортовской тюрьме была освобождена как безнадежно больная. Весной 1985 года Лина Туманова умерла от рака.

В тексте «Спасти Лину Туманову», написанном в эти месяцы, Библер писал, что разумный человек свободен и ответственен за каждое свое действие. «Она была истинно свободна в своих поступках, в своей жизненной линии, в линии своей судьбы. “Была” — опять не то слово. Мы убеждены, что Лина остается спокойно свободной в Лефортовской камере. <...> [Она] болезненно остро воспринимала любые ограничения свободы, воспринимала как личное оскорбление каждую “несвободу” в мыслях и поступках других людей. Она всегда была активно, действенно, мужественно доброй, но, прежде всего, доброй во имя того, чтобы человек — близкий, далекий, неизвестный — смог хоть крупицей своего существа стать свободней, ответственней, разумней».

Сборник статей Лины Борисовны «Свобода и разум. Избранные философские работы» ждал публикации с конца 1980-х и был издан ee коллегами лишь в 2010 году. До этого его пытались опубликовать и за границей, и на родине, но этого так и не произошло — текст пылился десятилетиями. Связано ли это со стереотипным отношением к работе женщин-философов, таким же, которое сохранялось по отношению к женщинам-диссиденткам? Так или иначе, идеи Тумановой развивались небольшим кругом ее коллег — Светланой Неретиной, Тамарой Длугач, Владимиром Библером, Вадимом Рабиновичем.

В 2009 году в издательстве Института философии РАН увидел свет и перевод книги Уайтхеда «Приключения идей», который Туманова сделала в 1984 году, но часть текста доделывал другой переводчик в связи с ее заключением под стражу. В предисловии к нему Неретина пишет: «Случившееся с Линой Борисовной показывает, как исполняется судьба человека, рискнувшего однажды назвать себя философом <...> прекрасно понимая, что твое и только твое слово всегда уже есть новое».

Эти слова мне кажутся очень важными для женщин-ученых, которые в силу гендерной диспропорции ищут поддержки в своей исследовательской деятельности.

Лина Туманова активно исследовала проблемы свободы и необходимости как в философии Спинозы и Гегеля, так и в позднесоветском обществе. Она заняла неординарную позицию, близкую предшествовавшим ей Фуко или Сартру, — не только размышлять об истине, но и нести истину. Историк философии Грегори Властос критиковал Сократа, который дистанцировался от политической жизни Афин, сосредоточившись на рождении истины. Когда-то неучастие в совете спасло ему жизнь. В советской Москве Туманова вышла далеко за рамки сократовского диалога, поплатившись жизнью за идеалы свободы и разума. Она оттолкнулась от философии как поиска оснований бытия, как поиска истины и сосредоточилась на служении идеалу человека, предпочтя вовлеченное действие дистанцированному наблюдению.





Цикл «Философия: женский род» снимала и администрировала основательница первого форума «Женщины в киноиндустрии», режиссер Юлия Волынскова. Куратор проекта — Нурия Фатыхова.

Этот раздел мы делаем вместе с проектом She is an expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Ищите здесь эксперток для ваших событий.

Регистрируйтесь и становитесь экспертками.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU