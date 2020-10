Философия: женский род. Диотима

Виктор Уэйджер. Диотима. 1937 © The University of Western Australia Art Collection

COLTA.RU продолжает видеорубрику раздела She is an expert. Сегодня в нашем эфире Оксана Гончарко — кандидат философских наук, специалист в области истории неклассических логик, античной и византийской философии и гендерной ревизии истории философии. Она рассказывает о Диотиме — одной из ключевых женщин в античной философии.

Цикл «Философия: женский род» снимала основательница первого форума «Женщины в киноиндустрии», режиссер Юлия Андреева. Администрировала съемки Анна Зотова.

Диотима Мантинейская (Διοτίμα ἀπό τὴν Μαντίνεια, 440 год до н.э.) — жрица Элефсинских мистерий, философ-досократик, посвятившая Сократа «в мистерию эроса», у Платона обозначена как наставница Сократа в вопросах любви — является одним из ключевых персонажей платоновского диалога «Пир», где в пересказе Сократа излагается ее концепция «платонической любви» (эроса) — учение о бессмертии души, о красоте и о благе.

Конечно, Диотима прежде всего известна как героиня одного из диалогов Платона; наряду с Аспазией она является одной из всего лишь двух женщин, которые отмечены в его диалогах как философы и которым он дает слово, хоть и в сократовском пересказе. Однако помимо участия в диалогах они являются вполне реальными историческими личностями, о которых можно говорить с той или иной степенью вероятности (более определенной в случае Аспазии и менее — в случае Диотимы). Аспазия активно участвовала в публичной интеллектуальной жизни Афин, риторически воздействовала на многие политические решения и на переоценку тех или иных исторических событий (ее речь в диалоге «Менексен» в связи с этим подвергается иронической рецепции у Платона), а также внесла существенный вклад в развитие софистики как прикладного ораторского искусства, продемонстрировав политический потенциал публичной риторики (за что ее даже подвергали критике, полагая, что она стояла за непопулярными решениями Перикла, а Платон в том числе и благодаря ее риторической деятельности осознал вред риторики и софистики как философского направления). Помимо диалогов Платона она дважды упоминается у Ксенофонта, у Эсхина Сократика есть отдельный диалог «Аспазия» (не сохранившийся, но упомянутый у Плутарха и Цицерона), также был написан диалог «Аспазия» и сократиком Антисфеном (сохранилось несколько фрагментов). Диотима же упоминается только у Платона, и в связи с этим с ее историчностью связано гораздо больше вопросов. В литературе есть как минимум четыре скептических аргумента против ее историчности (см. таких авторов, как Розен, Левинсон, Эрде, Голд, Фридландер, Антон, Бахтин, и других). Также ряд авторов предлагает довольно интересные аргументы в пользу ее исторического существования, основываясь на отличии ее представлений о бессмертии, о связи эроса и логоса и ее «концепции» личности от платоновских представлений (Вейт, Тейлор, Кранц).

Фигура Диотимы является интересным поводом поговорить об истории женщин-философов с точки зрения изучения вопроса о механизмах включения (или исключения) женщин в поле обсуждения общих философских вопросов и идей. Ведь в случае с Диотимой речь может идти о создании одного из ключевых понятий платоновской философии — «платоновской» любви («платоновского» эроса), или — в современной христианизированной рецепции — так называемых платонических чувств. Однако если внимательно посмотреть на разные диалоги Платона, то можно говорить о том, что это понятие является многозначным и в разных диалогах то, что мы привыкли называть «платоновской» любовью, попросту представляет собой множество совершенно разных понятий. В одном диалоге «Пир» можно выделить как минимум шесть разных «платоновских» эросов, вложенных в речь разных ораторов, в связи с чем для избежания двусмысленности представляется разумным вводить и различные именования — «агафоновский» эрос, «аристофановский» эрос, эрос Эриксимаха, Федра, Павсания, «сократовский» эрос в диалоге «Государство» и «диотимовский» эрос в диалоге «Пир», даже не принимая во внимание историчность или выдуманность излагающих свои концепции персонажей.

Однако в случае с возможной историчностью Диотимы такое именование представляется более справедливым не только с точки зрения уточнения понятий (например, когда мы хотим для себя лично понять, «сократовская» это любовь или «диотимовская»), но и для осмысления возможных судеб «женского» слова, сохранившегося в веках как их слово или воспроизведенного другими авторами. Образ Диотимы и вопросы обсуждения ее историчности могут стать в некотором смысле метафорой неопределенного статуса женщины-мыслителя в истории философии на разных исторических этапах ее развития в его связи с историей философии мужчин, какой она до сих пор преподается в рамках большинства академических курсов философии.

Этот раздел мы делаем вместе с проектом She is an expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Ищите здесь эксперток для ваших событий.

Регистрируйтесь и становитесь экспертками.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU