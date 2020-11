Философия: женский род. Кристина Пизанская

COLTA.RU продолжает видеорубрику раздела She is an expert. Сегодня в нашем эфире Валерия Косякова — кандидат культурологии, сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, автор книг «Апокалипсис Средневековья», «Код Средневековья. Иероним Босх». Она рассказывает о Кристине Пизанской — интеллектуалке французского Средневековья, которую считают одной из первых фигур европейской феминистской мысли.

Цикл «Философия: женский род» снимала основательница первого форума «Женщины в киноиндустрии», режиссер Юлия Андреева. Администрировала съемки Анна Зотова.

Кристина Пизанская родилась в Венеции около 1364/1365 года. В возрасте четырех лет ее представляли королю Франции Карлу V. В пятнадцать лет она была выдана замуж за Этьена де Кастеля. Спустя семь лет брака ее муж умер от чумы; отец скончался ранее, не оставив наследства. Так в возрасте двадцати пяти лет Кристина Пизанская стала вдовой с тремя детьми.

Ее жизнь проходила в бедности, в тяжбах за права на наследство. Траур сопровождался финансовой катастрофой. Но она не выбрала для себя путь повторного брака, который мог бы поправить ее материальное положение, а стала профессиональной писательницей во Франции конца XIV века. Позже, после того как жизнь ее детей оказалась устроена, она ушла в монастырь, где провела 11 лет своей жизни. Смерть писательница встретила в аббатстве Пуасси в 1430 году.

Жизнь Кристины Пизанской переплеталась с придворной культурой Франции. Она общалась и сотрудничала с Жаном Беррийским и герцогом Орлеанским, писала труды о политике и истории, о Жанне д'Арк и независимости Франции, полемизировала с теологами прошлого и с современниками, оставив большое наследие произведений. Ее основные сочинения созданы в период с 1389 по 1405 год. Большой успех снискала «Книга ста баллад» (фр. «Le Livre des cent ballades»), повествующая об участи одинокой вдовы. Искренняя интонация, изящество стиха сочетаются в ее сочинениях с тоской по утраченным идеалам куртуазности. Достаточно быстро она обрела уверенность и начала не только писать о философии, политике и морали, но и создавать военные научные труды.

Сегодня Кристину Пизанскую называют одной из первых женщин — профессиональных писательниц, зарабатывавших интеллектуальным трудом, и связывают начало феминистского движения с ее «Книгой о Граде женском» («Le Livre de la Cité des Dames»), вышедшей в 1405 году.

«Книга о Граде женском» — аллегорический трактат, где поднимаются вопросы женского образования и причастности женщин к интеллектуальной культуре. Кристина проводит ревизию социокультурных установок, обнаруживая, что образ женщины сконструирован мужским (быть может, скопофилическим) дискурсом. При непростом подчиненном положении женщины в обществе лейтмотив о ее негативной природе проходит красной нитью в истории христианской литературы: от Евы до сварливой жены, от юной барышни до скверной старухи. Согласно рассуждениям Кристины, этот демонический образ интериоризируется и усваивается самими женщинами, начинающими мыслить себя через призму мужского взгляда, с которым она и полемизирует в своей книге.

Если Августин Блаженный противопоставлял Град земной Граду небесному, то Кристина писала о формации нового женского сообщества — Града женского. Его описание явно отсылает к образам Нового Иерусалима, идеального райского града, который могут построить женщины в состоянии общего дела. При этом метафора строительства града связывается с работой по переосмыслению стереотипов, ведущей к обретению самосознания. Перечитывая этот текст сквозь призму феминистской теории, мы и сегодня обнаруживаем в нем смелость, независимость и критическую позицию.

После Второй мировой войны новую волну популярности Кристины Пизанской обеспечила Симона де Бовуар. В своей книге «Второй пол» (1949) де Бовуар писала о ней как об отважной женщине, которая впервые взялась за перо, дабы защитить свой пол. Появились исследования и новые переводы ее текстов. Феминистская художница Джуди Чикаго в своей знаменитой инсталляции «Званый ужин» (1974–1979), посвященной выдающимся женщинам разных эпох, накрыла стол и для Кристины Пизанской. Однако сегодня, когда под многими феминистскими постами в Инстаграме можно встретить хэштег #depizan, на русский язык работы Кристины Пизанской практически не переведены.

Я сомневалась, выбирая героиню своего рассказа: сложно свести всю философию женского рода к одной или нескольким фигурам. Материал для такого разговора, кажется, намного проще найти в истории XIX, XX и XXI веков. Мне захотелось обратиться к Средневековью, поскольку существует расхожий штамп, что женщины той эпохи относились к «молчаливому большинству» и находились в радикально подчиненном положении. Но именно поэтому необходимо больше внимания уделять женщинам-интеллектуалкам, которые тогда работали, жили и мыслили.

Конечно, социальный статус женщин, которые, как Кристина Пизанская, жили и работали в конце XIV — XV веке, их быт, включенность в социальную жизнь и многое другое заметно отличались от современного положения дел. Но, если начать всматриваться в историю отдельных стран, мы везде сможем обнаружить оригинальную мысль, принадлежавшую женщинам.

