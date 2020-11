Философия: женский род. Вольтарина де Клер

Вольтарина де Клер. 1891 © Joseph A. Labadie Collection, University of Michigan Library

COLTA.RU продолжает видеорубрику раздела She is an expert. Сегодня в нашем эфире Мария Рахманинова — специалист по социальной философии, гендерной теории и истории искусства 1910-х — 1930-х годов. Она рассказывает о Вольтарине де Клер — американской анархистке и феминистке, одной из ключевых фигур в истории анархизма в США.

Цикл «Философия: женский род» снимала основательница первого форума «Женщины в киноиндустрии», режиссер Юлия Андреева. Администрировала съемки Анна Зотова.

Как и во многих других направлениях мысли, в философии анархизма практически не слышно женских голосов. Отчасти это было связано с длительным отсутствием у женщин институционального доступа к областям субъектной зримости, в том числе исторической и политической. Однако также имело место и замалчивание женских имен мужским сообществом — даже критически настроенным к феномену власти. Американская исследовательница Мишель Кэмпбелл в своей статье «Вольтарина де Клер и анархистский канон» обращает внимание на то, что, несмотря на свою известность и значимость для анархизма, Вольтарина де Клер, как и многие другие женщины (например, Люси Парсонс), не была включена в так называемый анархистский канон и в результате оказалась незаслуженно забыта.

Однако Вольтарина де Клер — фигура, несомненно, слишком яркая для того, чтобы обойти ее молчанием. Она оставила свой след в жанрах публицистики, художественной и философской прозы и поэзии.

К ее основным достижениям следует отнести, во-первых, разработку исследовательской перспективы. Вольтарина де Клер стоит у истоков междисциплинарного письма, предпринимая попытку соединить поэтическое, политическое и философское измерения. Большинство ее текстов обнаруживает себя на этом нетипичном «стыке» областей — не слишком характерном даже для самых смелых мыслителей от анархизма ее времени, когда гораздо большей популярностью пользовались жанры манифеста или теоретического трактата.

Во-вторых, Вольтарина де Клер разрабатывает стиль повествования. Особую ценность ее текстов составляют ее ницшеанский стиль повествования и ницшеанский язык. Она прибегает к каноничным ходам романтической эстетики, неожиданно обнаруживая и по-своему проявляя ее объяснительный потенциал. Некоторая патетичность и нарочитая визуальность этих поэтических разломов в политическом и социально-философском тексте де Клер обеспечивают глубинное своеобразие его воздействия и проливают свет на новые стороны обсуждаемых в нем проблем.

В-третьих, Вольтарина де Клер предпринимает попытку стыковки теории и практики анархизма, осмысленного одухотворения практики борьбы и оживления теоретических социально-философских построений — в том числе благодаря жанровым и стилистическим особенностям текста.

В-четвертых, Вольтарина де Клер работает над концептуальным синтезом анархизма и феминизма. Анархизм — учение, осмысляющее мир из акратической (безвластной) перспективы. Однако из-за андроцентричности культуры, избежать которой в силу ее инерции подчас были не в силах даже теоретики анархизма, аспект гендерной власти оставался белым пятном учения. По инерции оно продолжало воспроизводить патриархальные стереотипы, даже несмотря на риторические призывы отцов-основателей (например, Бакунина) к равенству полов. Оставалось понять, что это значит и как его добиться. Вольтарина де Клер одна из первых рефлексирует структурные основания этого неравенства, делает его видимым и выстраивает значимые теоретические связки, намечая контуры теории, которая впоследствии станет известна как гендерная теория. Тем самым она позволяет анархизму сохранить свою непротиворечивость и с достоинством преодолеть собственные белые пятна и помогает ему быть «по-настоящему безвластным», «безвластным до конца». Впоследствии с анархо-феминистской оптикой будут работать Урсула Ле Гуин, Пегги Корнеггер и многие другие мыслительницы.

Этот раздел мы делаем вместе с проектом She is an expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

