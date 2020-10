Философия: женский род. Гарриет Тейлор-Милль

Сегодня раздел She is an expert открывает новую рубрику — «Философия: женский род». Здесь мы будем знакомить читательниц и читателей как с современными российскими женщинами, занимающимися философией, так и с женщинами со всего мира, чьи философские идеи повлияли и влияют на наше общество и культуру.

Слово «философия» женского рода, и сама эта сложная дисциплина, задающая вопросы о том, как мы мыслим мир, с самого начала своего становления была близка женщинам. Вклад в античную мысль внесли Аспазия из Милета и Гипатия Александрийская, Диотима и последовательница кинизма Гиппархия из Фракии. Средневековье и Новое время оставили нам имена Кристины Пизанской, Модесты Поззи, Мари де Гурне, Лукреции Маринеллы и Елены фон Друшковиц, Эмили де Шатле и Гарриет Тейлор-Милль. Еще больше женщин пришло в философию уже в XX и XXI веках. Тут и Роза Люксембург, Вольтарина де Клер, и философ морали Мария Осовска, основательница объективизма Айн Рэнд, Лу Андреас-Саломе и Симона де Бовуар, главное женское имя в политической философии после нацизма — Ханна Арендт. Героинями постмодернистской философии стали Люс Иригарей с ее «Этикой полового различия», философствующая о черном феминизме Оэронке Оэвуми, турецко-иудейская политическая мыслительница Сейла Бенхабиб, первая в философии, начавшая осмыслять цифровую реальность, — Донна Харауэй, аналитик языка Сибилла Кремер, осмысляющая арабский феминизм и идеи исламской философии Мона Ахмад Абузайд, деколониальные философини Мария Лугонес и Мадина Тлостанова и, конечно, Джудит Батлер.

Дважды в месяц на COLTA.RU будут выходить короткие видеорассказы о некоторых из этих женщин. Выбор героинь оставался за нашими экспертками в области философии: первый цикл проекта будут вести Оксана Гончарко, Мария Рахманинова, Диана Гаспарян, Татьяна Левина и Валерия Косякова.

То, что процесс возникновения знания имеет прямое отношение к гендеру и власти, можно показать на простых примерах. Я обычно прошу вспомнить имена тех ученых, портреты которых висели в наших школьных кабинетах, или как-нибудь пройтись, например, мимо здания Российской государственной библиотеки в Москве, украшенной портретными барельефами крупнейших философов и ученых. Все это будут мужчины. Именно их имена мы по привычке запоминаем в первую очередь, и гендерный дисбаланс ощущается не только в книгах, но и в публичных дискуссиях, к которым мужчин по умолчанию привлекают в качестве более авторитетных спикеров.

Проект She is an expert родился из желания сопротивляться этому порядку вещей, делая видимыми женщин, занятых производством знания. Сегодня мы не только создаем базу данных эксперток, но и рассказываем о женщинах и их идеях в тех областях, где их присутствие практически не фиксируется.

Нурия Фатыхова

Цикл «Философия: женский род» снимала основательница первого форума «Женщины в киноиндустрии», режиссер Юлия Андреева. Администрировала съемки Анна Зотова.

Жизнь и творчество Гарриет Тейлор-Милль (1807–1858) ставят перед исследователями необычный набор проблем: фактически вся ее работа теряется в текстах другого человека — ее супруга, известного философа и политического деятеля Джона Стюарта Милля. На сегодняшний день существует обширная комментаторская литература, в которой мнения специалистов разнятся: одни признают существенность вклада Гарриет в творчество Джона Милля, другие считают, что самостоятельной исследовательской работы она не вела, третьи признают лишь интеллектуальную поддержку, обмен идеями и обсуждения, которые велись в их паре. В своей «Автобиографии» Джон Милль отметил: «Всем самым ценным в том, что было написано мною, я обязан своей жене». На сегодняшний день эти теплые слова не помогли его супруге и соратнице обрести свое место в научном мире.

Сохранилось всего несколько работ, автором которых можно назвать Гарриет Тейлор-Милль, не опасаясь искажения исторической правды. Это несколько рецензий на книги и небольшие эссе по эстетике. Полное собрание ее сочинений вышло в свет лишь в конце XX века под редакцией современной исследовательницы и философа Элен Джо Якобс. В сборник вошли многочисленные проекты ее неопубликованных очерков и статей по этике, социальной и политической философии, а также записи, сделанные ею в качестве подготовительных материалов для Джона Милля. Самые любопытные темы этих проектов посвящены защите прав и свобод женщин, положению рабочих, а также критике религии.

Одной из важнейших мыслей Гарриет была следующая: неравенство не является естественной формой существования обществ, его можно и нужно устранять, в противном случае человечество не сможет прогрессировать и гармонично развиваться. Любые формы ограничения возможностей членов общества или ущемления их прав и свобод служат репрессивным и несправедливым средством подчинения одних людей другим. Между тем человеческое общежитие вполне может быть выстроено на основе взаимной свободы и равного доступа к благам.

Придерживаясь этих ценностей, Гарриет Тейлор-Милль сделала немало в направлении развития темы освобождения женщин и возвращения им утраченных прав и свобод. Многие из этих идей нашли свое продолжение в книге Джона Стюарта Милля «О подчинении женщин», вышедшей в свет уже после смерти Гарриет. Судьба удивительной женщины Гарриет Тейлор-Милль является, пожалуй, одной из самых показательных и печальных в бесконечной череде историй о забытых, недооцененных или попросту неназванных исследовательницах, которые предпочли пожертвовать своим интеллектуальным наследием, отказаться от саморазвития в пользу близкого мужчины и остаться в веках лишь тенью, в утешение названной «музой». Ее жизнь заставляет задуматься над тем, как трудно исследовательнице заявить о себе в мире, где подчинение женщин все еще не стало исключительным достоянием истории.

Диана Гаспарян

Этот раздел мы делаем вместе с проектом She is an expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Ищите здесь эксперток для ваших событий.

Регистрируйтесь и становитесь экспертками.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU