Философия: женский род. Эмили дю Шатле

Я — Татьяна Левина, занимаюсь философией искусства и историей женщин-философов. Мои основные исследования связаны с философскими импликациями авангарда. Мои последние статьи — о Казимире Малевиче и мистике «Ничто», Михаиле Ларионове и Дионисии Ареопагите, а также о. Павле Флоренском во ВХУТЕМАСе. В данный момент я готовлю для публикации свою книгу «Абстрактная революция: платонизм в эпоху авангарда», которая должна выйти в следующем году. Я также занимаюсь исследованием женщин-философов советского времени и пишу статью о Софье Яновской.

Студенты однажды спросили меня, были ли среди философов женщины, так как в университетском курсе философии их практически не упоминали. В одной из своих работ Салли Хаслангер (профессор, Massachusetts Institute of Technology) вспоминает: «В аспирантуре один из преподавателей мне сказал что он “никогда не видел в списке топ-философов женщин и никогда не ожидал увидеть, потому что женщины неспособны предложить новаторские идеи”». В результате после нескольких лет раздумий и осознания собственных стереотипов совместно с единомышленницами я организовала семинар «Женщины в философии», который проводится на площадке Антиуниверситета.

Для проекта She is an expert «Философия: женский род» я выбрала фигуру Эмили дю Шатле (1706–1749). Tема значимых женщин-ученых действительно важна для российского общества, где есть мнение, что благодаря революции 1917 года было достигнуто гендерное равенство. По сути, в России это не так. Но и в мире, к сожалению, тоже. Поэтому истории женщин сейчас исследуются, происходят археологические раскопки знания. Один из замечательных примеров — обоснование значимости женщин-философов и женщин-ученых: ведь, несмотря на признание в ее круге, имя дю Шатле долго оставалось забытым, а важные труды потеряли авторство.

Исследовательница эпохи Просвещения, философ науки, переводчица «Математических начал натуральной философии» Исаака Ньютона, соавторка «Элементов философии Ньютона» Вольтера, она воспитывалась в Париже и была знакома с учеными еще с детства. Ее отец, барон Луи-Николя де Бретёй, служил при дворе Людовика XIV.

В 1733 году Эмили дю Шатле поставила перед собой цель преодолеть барьер на пути к высшему образованию, так как женщины не могли учиться в Сорбонне. Сначала она присоединилась в кафе «Градо» к научным дискуссиям по поводу только что опубликованных «Discours sur les différentes figures des astres» (1732) своего друга, члена Академии наук Мопертюи. После этого маркиза дю Шатле наняла профессоров математики и физики, которые учили ее во дворце Шатель-Ломон несколько раз в неделю. В 1733 году Эмили дю Шатле начала тщательный анализ ньютоновских «Математических начал натуральной философии». В том же году она и ее новый любовник — философ, «ниспровергатель ценностей» Вольтер поселились в Сирей, в поместье, принадлежавшем ее мужу, маркизу дю Шатель-Ломону (в аристократических семьях брак был формальностью). Эмили дю Шатле проводила физические и химические эксперименты в своей лаборатории (оборудованной на средства Вольтера), вела обширную философскую и научную переписку и писала собственные труды.

Маркиза дю Шатле была широко образованной специалисткой. Она переводила этические трактаты, рассуждала о природе счастья, включая счастье женщин. Еще в одной работе дю Шатле, ссылаясь на Спинозу, предлагала критику религии.

Однако главные философские интересы Эмили дю Шатле были связаны с метафизикой. Перевод «Начал» Ньютона на французский стал важнейшим трудом дю Шатле. В своей работе «Основы физики» маркиза представила метафизическое описание того, почему Вселенная такова, как описывают «Начала». С публикацией перевода «Начал» научный метод Ньютона стал необходимой частью французской просвещенческой философии науки, а дю Шатле вписала себя в пантеон истории научной революции.

Однако о ней быстро забыли после ее смерти. Например, «Трактат по метафизике» приписали только Вольтеру. По его собственному признанию, «Элементы философии Ньютона» являются совместным предприятием. Исследовательница Линда Джаник доказывала непосредственное авторство Эмили дю Шатле в написании главы 5 о свободе. Глава о свободе воли находится среди документов Вольтера в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и в данный момент исследуется специалистами Центра женщин — философов и ученых (Падерборн, Германия).

В 1740 году она опубликовала «Основания физики», якобы учебник по физике для своего сына, но на самом деле это весьма оригинальная работа по естественной философии, где она соединяет механику Ньютона с метафизикой Лейбница (второе издание было опубликовано в 1742 году). Исследования маркизы дю Шатле знал и Кант, однако не ссылался на нее (она же женщина!).

Сегодняшние исследователи вдохновлены тем, чтобы показать реальный путь развития физических и метафизических знаний от Декарта к Канту, установить связи, которые показывают: этот период без дю Шатле описать нельзя. Исключенная фигура постепенно занимает по праву свое место в учебниках по истории науки и философии Просвещения.





Цикл «Философия: женский род» снимала основательница первого форума «Женщины в киноиндустрии», режиссер Юлия Андреева. Администрировала съемки Анна Зотова.

Этот раздел мы делаем вместе с проектом She is an expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

