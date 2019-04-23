Экспресс со свистом

Скрипач и симфонический оркестр азартно выдают брутальные роковые риффы, виолончелисты на гребне очередной кульминации лихо вращают инструменты вокруг оси, а финальным росчерком становится залихватский свист солиста: композитор не возражал против того, чтобы эти ноты сегодня прозвучали не на скрипке. Так завершилась мировая премьера VI Транссибирского арт-фестиваля — скрипичный концерт Александра Раскатова «...ex oriente lux…», который Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Андреса Мустонена вместе с Вадимом Репиным (ему посвящена партитура) исполнили в родном городе художественного руководителя фестиваля. Сегодня новосибирская — основная — часть программы фестиваля уже осталась в прошлом, ее отголоски звучат в Москве, Петербурге, Красноярске, а уже в конце этой недели фестиваль переместится в США, где сначала в городке Аннандейл, а затем и на сцене Карнеги-холла Вадим Репин исполнит скрипичный концерт Леры Ауэрбах «De profundis» — мировую премьеру II Транссибирского.

Новосибирск же в дни проведения фестиваля преображается: за годы краткой истории форума в регионе сменились два губернатора, поменялся и культурный ландшафт — и сейчас фестивальная глыба возвышается на общем фоне, кажется, наиболее пронзительно и контрастно. Транссибирский катализирует множество благотворных процессов, меняя качество жизни всех причастных. Не только музыканты, но и все желающие могут попасть на мастер-классы всемирно известных исполнителей, затем услышать их на концертах, а после пообщаться на творческих встречах. Легендарный Брюно Монсенжон уже традиционно представляет новосибирцам один из своих фильмов — на этот раз об Иегуди Менухине. Филармонический камерный оркестр и юный скрипач Даниэль Лозакович, который выступает на самых престижных мировых сценах, исполняют концерты Баха и Моцарта не только на главной фестивальной площадке, в Зале имени Арнольда Каца, но и в Новосибирской области — в Краснообске и Маслянине, общее число жителей которых составляет примерно 36 тысяч человек. В область не в первый раз отправляется с концертом и художественный руководитель фестиваля: в Искитиме Вадим Репин вместе с Романом Симовичем, Миленой Симович, Антонио Менезесом и Денисом Кожухиным играют камерную музыку Брамса и Грига. Объединивший студентов консерватории Транссибирский фестивальный оркестр вместе с солистами и Новосибирской хоровой капеллой представляют под управлением Дмитрия Крюкова (в последний момент заменившего Дмитрия Юровского) концертное исполнение «Тангейзера». И вряд ли излишне смелым будет утверждение, что этот опыт для студентов — из разряда меняющих профессиональную жизнь.

Вадим Репин после концерта в Искитиме © Александр Иванов / Пресс-служба Транссибирского арт-фестиваля

В этом году в фестивальную программу вошли выступления одного из старейших в Италии театра марионеток «Карло Колла и сыновья», был показан мультимедийный проект «Черт, солдат и скрипка», участие в котором наряду с автором идеи Дмитрием Ситковецким и известными музыкантами принимают Владимир Познер и Андрей Макаревич. Впервые в Новосибирске выступил Туган Сохиев: под его управлением прозвучала одна из премьер фестиваля — сочинение сибирско-американского композитора Бориса Лисицына «Музыка моря», посвященное создателю и многолетнему руководителю Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольду Кацу. Этот дирижер и этот оркестр стали первыми в артистической биографии тогда еще совсем маленького Вадика Репина. Храня память об этом далеком и важном опыте, художественный руководитель всячески подчеркивает важность образовательной составляющей фестиваля.

Другие важные константы: каждый год в Новосибирск обязательно приезжает большой коллектив — в этом году им стал Харбинский симфонический оркестр под управлением Мухая Танга; в рамках фестиваля всегда проходит мировая премьера.

Написанный Александром Раскатовым по заказу фестиваля скрипичный концерт «...ex oriente lux…» иллюстрирует траекторию раскачивающегося между западной и восточной культурами маятника, о котором говорит сам композитор. Цветистые музыкальные фрагменты сплетаются в одно большое полотно. В начальных птичьих переливах солирующей скрипки — и медитативная звукоизобразительность, и интонационное ядро целого. Сменяют друг друга сонорно размытые необычные смешения тембров и ясно артикулированные эпизоды, вызывающие ворох ассоциаций с европейской музыкальной культурой. Слышатся здесь и Малер, и Берлиоз (тема возлюбленной и «Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии»), и страницы «Турандот» (Восток глазами Запада), и иронически переосмысленная русская песенность, и барокко, и Скрипичный концерт Мендельсона — но все это лишь как отдаленные намеки, знакомые и не до конца узнаваемые абрисы, обобщенные символы. Едва ли не единственная настоящая цитата — флейтовое журчание из «Влтавы» Бедржиха Сметаны — стремительно перерождается в роковый рифф, чья энергия в финале победоносно сметает всю тонкую игру интонаций и пунктиром намеченных моделей.

В той же программе Новосибирского оркестра и Мустонена прозвучала Пятая симфония Бетховена — легко, полетно, иронично, явно продолжая начатую в концерте изощренную игру. Несколько дней спустя, уже под управлением Дмитрия Ситковецкого, оркестр предложил полнозвучное, светящееся силой и осознанием собственных возможностей исполнение Пятой симфонии Прокофьева. После виртуозного первого отделения этого вечера, в котором наряду с Ситковецким (салонная сентиментальность «Размышления» Чайковского) солировал Репин (благородство тона и преодоление крутых виражей в дивертисменте из «Поцелуя феи» Стравинского—Ситковецкого) и которое подчас напоминало хождение по канату без страховки, симфония прозвучала просторно, уверенно и безопасно.

Шарль Дютуа, Вадим Репин, Новосибирский академический симфонический оркестр © Александр Иванов / Пресс-служба Транссибирского арт-фестиваля

Еще одну грань оркестр продемонстрировал на концерте-закрытии. Повинуясь властным жестам Шарля Дютуа, поставившего целью исполнить с новосибирцами «французского Дебюсси», оркестровые линии податливо размывались, истаивали до тончайшей звукописи — маэстро, посвятивший работе над партитурой «Моря» львиную долю своего репетиционного времени, доволен.

Новосибирский коллектив ежегодно выносит фестиваль на своих плечах. При этом из года в год из-за несогласованного планирования музыканты оркестра оказываются под двойным давлением: наряду с фестивальными программами — сформированными приглашенными звездами, стилистически разнообразными и требующими большой специальной работы — они практически в те же сроки играют и свои плановые абонементные концерты. Накапливающаяся усталость порой очень заметна. И хотя запаса профессионализма и прочности хватает, вопрос о необходимости такого режима, грозящего репутационными рисками и коллективу, и фестивалю, не теряет актуальности.

Флешмоб 100 скрипок — на окончании программы мастер-классов в ДК «Энергия» © Александр Иванов / Пресс-служба Транссибирского арт-фестиваля

Отдельные направления фестивальной программы с течением времени развились до масштабов, которые поначалу было сложно представить. Мастер-классы звезд фестиваля, в первые годы не собиравшие аудитории, сегодня стали одним из брендов выступившего их соорганизатором новосибирского ДК «Энергия». С его помощью мастер-классы проводятся не только в дни фестиваля, но и в «межсезонье». Концертные залы (а не только учебные аудитории) на них заполнены, причем не всегда музыкантами и далеко не одними новосибирцами. Образовательное направление фестиваля — тоже из разряда «меняющих жизнь». Самый яркий тому пример — скрипачка Альбина Хайбуллина, которая после транссибирского мастер-класса поступила в класс Бориса Гарлицкого в Эссене и в этом году приняла участие в фестивале уже не в программе для юных музыкантов «Дети — детям», а во взрослом концерте Харбинского оркестра.

Александр Архангельский выступает перед слушателями Академии арт-журналистики © Александр Иванов / Пресс-служба Транссибирского арт-фестиваля

Академия арт-журналистики — еще один спецпроект. Он был запущен в прошлом году совместно с газетой «Музыкальное обозрение». Тогда в Новосибирске собрались известные музыкальные критики, теперь занятия проходили в формате Школы креативных медиа, одним из соорганизаторов которой стал Центр цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ. Главной темой школы стали новые форматы — мульти- и трансмедийные истории, работающие проводниками по географическим и культурным пространствам. Академия собрала больше 60 участников — представителей консерваторий, университетов, филармоний и театров, преподавателей, студентов и уже состоявшихся специалистов от Москвы до Владивостока.

Фестивальный локомотив, отправившийся в путь в 2014 году, наращивает обороты. Последняя программа нынешнего, шестого, Транссибирского прозвучит 15 декабря 2019 года во Франции, а седьмой фестиваль, о проведении которого Вадим Репин официально объявил на закрытии новосибирской части программы, начнется следующей весной.





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