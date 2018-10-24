 
24 октября 2018Академическая музыка
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Фестиваль оперы, балета и Ельцин-центра

Екатеринбург обзавелся новым музыкально-театральным фестивалем с большими амбициями

текст: Екатерина Бирюкова
Detailed_pictureСцена из балета «Приказ короля»© Урал Опера Балет Фест
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Вряд ли стоит сомневаться, что пермский Дягилевский фестиваль Курентзиса мозолит глаза соседнему Екатеринбургу. В его театре, который теперь зовется «Урал Опера Балет», тоже есть своя драгоценность — балетмейстер Вячеслав Самодуров. Есть смелый директор Андрей Шишкин, год от года запускающий сенсационные даже для столичной сцены оперные названия: «Сатьяграху» Филипа Гласса, «Пассажирку» Мечислава Вайнберга, «Греческие пассионы» Богуслава Мартину, на очереди — «Три сестры» Петера Этвёша. Есть бодрая интеллектуальная поддержка молодежной литчасти театра, сопровождающей все премьеры буклетами редкой осмысленности. Есть потенциально фестивальная публика условного Ельцин-центра — с которой, правда, еще надо покрепче подружиться. И как раз в этом году имеется 200-летие Петипа.

Так что первый «Урал Опера Балет Фест» прошел под названием «Мариус Петипа и русский классический балет». Опорными точками его восьмидневной программы были два балетных блокбастера, плотно, но очень затейливо связанных с наследием Петипа, — совсем свежий «Приказ короля» Самодурова/Королева и выпущенная полгода назад «Пахита» Гершензона/Вихарева/Самодурова/Красавина. В обеих этих командах присутствуют имена современных композиторов, и это очень существенная, живая и веселая составляющая спектаклей. Для «Приказа короля» Анатолий Королев (не могу удержаться и не отметить, что соавтора Самодурова по составлению нового либретто по мотивам забытых балетов Петипа зовут Богдан Королек) написал партитуру, полную стилевых игр (привет Стравинскому, Элле Фицджеральд и много еще кому). Для «Пахиты» Юрий Красавин пересочинил и освежил Дельдевеза и Минкуса так, что мало не покажется: то в простодушную дансантность вползает кафешантанный аккордеон, то ее накрывает громовое облако ударных, то от испанистой музыки остается только ритмический скелет (привет Родиону Щедрину и его «Кармен-сюите»).

Сцена из балета «Приказ короля»© Урал Опера Балет Фест

Игры, рифмы и переклички были придуманы и для программы фестиваля в целом. Бессловесная «Снегурочка» из новосибирского театра «Старый дом» с музыкой Александра Маноцкова (лауреат «Золотой маски» в номинации «Эксперимент») и парижская «Снегурочка» Чернякова в кинозале Ельцин-центра. «Печорин-сюита» Юрия Красавина из заказанной, но отвергнутой Большим театром музыки балета по Лермонтову и кинопоказ возникшего в итоге «Героя нашего времени» Серебренникова/Посохова/Демуцкого. Пластическая пантомима в балетах Петипа — реконструированные немые фильмы его младшего современника Жоржа Мельеса со специально сочиненной музыкой Артура Зобнина, Ярослава Судзиловского, Дениса Хорова, Настасьи Хрущевой и Романа Цыпышева — второй акт «Пахиты», решенный в стилистике немецкого киноэкспрессионизма.

Алексей Мунипов на вручении премии «Резонанс»© Елена Лехова

В соответствии с новейшими модами не обошлось без обширной лекционно-образовательной программы, которой пока приходится только мечтать о пермских аншлагах. Кроме того, с Дягилевского фестиваля на «Урал Опера Балет Фест» переселился конкурс для молодых критиков «Резонанс», прошедший уже в четвертый раз (на третьем конкурсе портал COLTA.RU был назван лучшим СМИ, пишущим об академической музыке). Не сказать, чтобы само вручение премии «Резонанс» выглядело очень резонансно и вызвало зрительский ажиотаж. Но музыкальный критик — штучный товар. Тут важнее не массовость, а попадание в целевую аудиторию. И по тому, как и где отлавливает своих лауреатов неутомимый куратор премии Настя Зубарева, можно кое-что понять о новом поколении любителей музыки и театра. В этом году к участию в конкурсе допустили блогеров. В результате «лучшее СМИ» — телеграм-канал «Фермата» Алексея Мунипова. Незапланированный спецприз получил текст про Мортона Фелдмана блогера из Норильска (!) Дмитрия Беляка (преподает детям гитару, учился на контрабасиста в Новосибирской консерватории). Первую премию дали тексту Ильи Попова про «Греческие пассионы» Мартину, написанному для соответствующего буклета екатеринбургского театра. Автор из Великого Новгорода, в анамнезе — Бауманка и Факультет свободных искусств и наук СПбГУ (Смольный). Вторая премия — текст Ольги Таракановой (19 лет, студентка Вышки) про «документальную хореографию». Третья премия — некролог Екатерины Шелухиной Йоахиму Кайзеру, легендарному музыкальному критику мюнхенской Süddeutsche Zeitung. Единственная «бумага» в традиционном понимании — журнал «Каданс» при Вагановке, объявленный «лучшим студенческим СМИ». Итого: центробежность, электронность, отсутствие дипломированных консерваторских музыковедов, отсутствие жанра рецензии.

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