Король танцует

Празднества в честь юбилея Мариуса Петипа, балетмейстера Императорских театров и автора главных балетных блокбастеров мирового репертуара, подходят к кульминации — но парадоксальным образом не в Петербурге, где Петипа служил без малого полвека, а в Екатеринбурге, где при жизни Петипа даже еще не был построен оперный театр. 11 октября в театре «Урал Опера Балет» (так теперь называется екатеринбургский театр) пройдет мировая премьера балета «Приказ короля» — а 14 октября этим спектаклем откроется международный «Урал Опера Балет Фест». Почему в эти дни стоит отправиться на Урал, объясняет Софья Дымова.

Фигура отца: Мариус Петипа

Герой премьеры — младший отпрыск большого французского артистического клана, не сумевший сделать карьеру танцовщика в Европе, бежавший от французского правосудия в провинциальный Петербург и оставшийся в России до конца дней. Здесь он сначала танцевал и ставил небольшие балеты и танцы в операх, затем удачно выступил с несколькими большими спектаклями и вскоре возглавил труппу. В годы повсеместного умирания классического балета Петипа сохранил его в Петербурге — словно ветхозаветный строитель ковчега. Он и в профессии прожил невероятно долгую жизнь, подобно библейским старцам: 56 лет работал только в России, из них 34 года находясь во главе Императорского балета. Петипа — автор всех главных балетов, обеспечивающих сегодня кассу большим и малым театрам: он сочинил «Баядерку» и «Спящую красавицу», придумал балет про Дон Кихота и написал сценарий «Щелкунчика», спас от забвения поставленные его предшественниками «Жизель», «Эсмеральду» и «Корсара»; «Лебединое озеро» после премьерного провала было возвращено к жизни при его участии.

В начале XXI века балеты Петипа больше всего похожи на египетские пирамиды: колоссальный масштаб, прочнейшая конструкция, сопутствующий священный трепет. Образ растиражирован в сувенирах — каждая труппа может иметь своего карманного Петипа, ощущать причастность к Великому Имперскому Искусству и зарабатывать на этом во время гастролей где-нибудь в глухой азиатской (а хоть и европейской) провинции. Мраморная облицовка пирамид в Гизе давно растащена, а сами они разграблены — так и начинка балетов Петипа, хореографическая и сценографическая, за ХХ век претерпела необратимые изменения. Этот процесс — следствие бесконечных редакций: на спектакли Петипа еще в конце жизни маэстро смотрели как на машины, нуждающиеся в улучшениях и поправках. И в год, когда Мариусу Петипа, которого по справедливости называют главным человеком в истории русского балета, исполнилось 200 лет, главный вопрос состоит в том, с чем мы пришли к этой дате.