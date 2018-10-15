«После окончания партии Ленин был крайне зол»

В издательстве «Три квадрата» вышла книга «Шахматы на острове» — остроумное и крайне увлекательное расследование, которое начинается с единственной фотографии — правда, очень известной. На ней запечатлена шахматная партия, разыгранная Владимиром Лениным и Александром Богдановым, двумя большевистскими вождями, в 1908 году на вилле Максима Горького на Капри. На протяжении нескольких десятилетий с этой фотографии исчезали «нежелательные» для советской власти люди. Автор книги — известный венгерский художник Иштван Орос, работающий в сфере оптического искусства, — сопоставляет эти исчезновения с движением фигур на шахматной доске, отслеживает биографии персонажей фотографии и восстанавливает политический контекст, в котором происходила та историческая партия. О том, каково работать над книгой об истории русской революции, не владея русским языком, и о том, почему Ленин проиграл Богданову, Иштван Орос рассказал владельцу книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив) Евгению Когану.

— Мой первый вопрос предсказуем. Почему вы, художник, работающий в сфере оптического искусства, вдруг занялись исторической литературой?

— Отправной точкой моей книги послужила фотография, которая производит впечатление оптической иллюзии — в течение некоторого времени количество изображенных на ней людей менялось, зрители, наблюдавшие за шахматной партией, исчезали с фотографии, словно по волшебству. К слову, в основе другой моей исторической книги тоже было оптическое искусство — знаменитый череп с картины Ганса Гольбейна Младшего «Послы».

— И что было самым сложным при работе над книгой?

— События начала ХХ века определяют не только историю России, но и историю мира, особенно Европы, Восточной Европы, уже более ста лет. Эти события значительно повлияли на происходящее в той стране, где я вырос. Так что мне было очень сложно оставаться на позиции стороннего наблюдателя… Хотя, на самом деле, работать было довольно легко — во всяком случае, никаких трудностей я припомнить не могу. Правда, я не настоящий писатель, поэтому у меня не было стресса, когда я думал о будущем этой книги, мне просто нравилось писать. И — да, у меня не было дедлайна!

© «Три квадрата», 2018

— Как вообще вам на глаза попалась фотография знаменитой шахматной партии на острове Капри?

— Насколько я помню, впервые я увидел ее в восьмидесятые в какой-то немецкой книге. Там было несколько вариантов этого фото. Позже, когда появилась возможность, я сделал короткий анимационный фильм по фотографии, запавшей мне в душу, и в процессе работы над ним начал собирать информацию о снимке, о политической ситуации того времени и о людях, изображенных на фото.

— А вы до того интересовались историей русской революции, читали Горького?

— Я же из Венгрии — страны, которая была частью советского мира. Это значит, что, будучи студентом, я изучал не только русский язык, но и русскую — и советскую — историю. Естественно, на венгерский язык были переведены важнейшие русские авторы — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов — и разные скучные социалистические реалисты тоже. На венгерском выходили все работы Ленина и, конечно, все произведения Горького — не могу сказать, что читал их тогда, однако я прочитал какие-то тексты Горького, прежде чем начать писать свою книгу. А вот чего мне действительно не хватало — это текстов Богданова: его приходилось читать по-английски и по-русски с помощью моего друга и Google-переводчика.

— И все-таки мне сложно поверить, что вы не умеете читать по-русски. Как же тогда вы нашли столько поразительных документов и свидетельств?

— Я изучал русский язык восемь лет и был не самым плохим учеником. Когда мне было восемнадцать, я мог вполне свободно изъясняться по-русски, но я не пользовался этим языком около пятидесяти лет и, к сожалению, совершенно его забыл. Но что-то, конечно, осталось глубоко в памяти. Что же касается документов, с которыми я работал, то, скажем, переписка Горького и Ленина была опубликована на венгерском языке, а большинство произведений товарищей Сталина, Луначарского и так далее можно найти на венгерском в библиотеке. Но лучше все же купить их в антикварных книжных лавках — сейчас они стоят очень дешево.

— Как книгу приняли в Венгрии?

— На венгерском языке книга вышла тиражом 350 экземпляров, так что о ней мало кто знает. Хотя критика была положительной. Для меня большая честь, что книга была переведена на русский язык, — это моя первая книга, которая выходит в России. И, к слову, сейчас ее переводят еще и на итальянский.

— Закончив книгу, вы поняли, почему Ленин проиграл ту партию?

— Думаю, Ленин был слишком нетерпелив — он очень хотел выиграть, ему было крайне важно не ударить в грязь лицом под взглядами других большевиков, и он поплатился за это. И я точно знаю, что после окончания партии он был крайне зол. Во всяком случае, так об этом вспоминает Горький.

— Как думаете, эта партия повлияла на реальную политику?

— О да — так же как порыв ветра, вызванный взмахом крыла бабочки в Азии, порождает шторм у берегов Америки.

— Слушайте, а вы сами умеете играть в шахматы?

— Да, умею и люблю. Играю на неплохом любительском уровне. А вот мой венгерский издатель Лайош Борда играет на профессиональном уровне. Возможно, именно поэтому он и согласился издать мою книгу.