В Эрмитаже назвали победителей конкурса «Золотой Трезини»

© Виталий Коликов

15 ноября в Эрмитажном театре состоялось награждение победителей архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини – 2021».

Конкурс, проходящий под эгидой Всемирного клуба петербуржцев, учрежден в 2018 году. Международное жюри ежегодно награждает проекты в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела, представляющие наибольшую художественную ценность. Конкурс носит имя первого архитектора Петербурга, швейцарца Доменико Трезини (1670–1734), который разработал первый генплан города на Неве, спроектировал Летний дворец Петра I, Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий и другие памятники петровского барокко. Девиз конкурса — «Архитектура как искусство».

С приветствиями к гостям церемонии обратились генеральный директор Государственного Эрмитажа, почетный председатель Международного совета конкурса Михаил Пиотровский, посол Швейцарии в РФ Кристина Марти Ланг, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, руководитель Представительства МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов, председатель КГИОП Сергей Макаров и председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В 2021 году оргкомитет конкурса получил 1031 заявку из 97 стран, что более чем на треть превышает количество поданных в прошлом году заявок. По сравнению с 2020 годом были добавлены три новые номинации. Кроме того, пользователи фейсбука могли определить лауреата приза зрительских симпатий, поставив любимому проекту «лайк».

В число победителей «Золотого Трезини — 2021» вошли проекты из 14 стран: Бразилии, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Исландии, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Португалии, России, Сальвадора и Сингапура:

«Лучший архитектурный проект музея»

Геологический музей в Малаге (Испания), fit* Design

«Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции»

Архитектурная концепция межмузейной художественной выставки «(Не)подвижность. Русская скульптура от Ф. Шубина до А. Матвеева» в ЦВЗ «Манеж» (Россия, Петербург), творческая мастерская «Циркуль»

Лучший реализованный проект театральной декорации

«Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» (Россия, Москва), театр «Мастерская Петра Фоменко»

«Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции»

Реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади (Россия, Петербург), СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры»

«Лучший проект жилого комплекса»

Living The Noom (Мексика, Канкун), sanzpont [arquitectura]

«Лучший реализованный проект жилого комплекса»

Freebooter (Нидерланды, Амстердам), GG-loop

«Лучший проект общественного здания или сооружения»

Смотровые площадки «Дозор над разломом» (Исландия, Рейкьяхлид), 00Group

«Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения»

Bamboo Bamboo, навесы для зрителей (Китай, Гуйлинь), LLLab

«Лучший реализованный проект интерьера общественного пространства»

Входной вестибюль и поэтажные холлы ЖК Pituach by the Sea (Израиль, Герцлия), Dana Oberson Architects

«Лучший проект ландшафтной архитектуры»

Парк B (up) (Сингапур), Алехандро Морено Герреро

«Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры»

Парк Веретьево (Россия, Московская область), проект Александра Бродского

«Лучший проект частного дома»

Vila Volcá (Сальвадор, Санта-Ана), Molina Architecture Studio

«Лучший реализованный проект частного дома»

Casa da Laje Inclinada (Бразилия, Нова-Лима), TETRO Arquitetura

«Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома»

«Дом рукотворных экспериментов» (Китай, Пекин), Atelier ZZ

«Лучший студенческий проект здания или сооружения»

«Пастушья часовня» (Великобритания, Шотландия), Кристиан Джоэль Лассо Гонгора

«Лучший студенческий проект общественного пространства»

«Город гаражей» (Россия, Ярославль), Анастасия Данилова, Дмитрий Чижов

«Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики»

«Дом в морском стиле» (Португалия, Кашкайш), Subvert Studio

«Лучший реализованный проект интерьера с использованием произведения искусства»

Студия DESIGNIC (Россия, Петербург), DESIGNIC

«Лучший дизайн-проект библиотеки»

«Точка возрождения для забытого языка» (Индия, Чхаттисгарх), Дхрув Шах и Снеха Дханук

«Лучший реализованный проект креативного пространства»

«Севкабель Порт» (Россия, Петербург), группа компаний «Севкабель», бюро «Хвоя», куратор Алексей Онацко

Медаль Genius Petropolis имени В.Т. Орловой за архитектурный или реставрационный проект, наиболее соответствующий духу Петербурга

Восстановление церкви Рождества Христова на Песках, архитектурное бюро «Литейная часть-91»

За неоценимый вклад в организацию и проведение конкурса

Наталия Сидоркевич, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев

Премия Хазаря Хидекеля за лучший инновационный архитектурный проект

Центр искусства, наук и гуманизма XXI века Mirvita (Апулия, Италия), профессор Донато ди Гаэтано

Приз зрительских симпатий

«Оазис жизни» (Италия), LEVEL GROUP

За уникальный дизайн выставки Лазаря Хидекеля в контексте актуальности его наследия сегодня

Выставка «Лазарь Хидекель (1904–1986)» (Россия, Петербург), Государственный Русский музей, куратор Евгения Петрова

За лучший проект общественного арт-пространства в новом жилом квартале

Svetlana Park (Россия, Петербург), Setl Group

За лучшую квартирографию жилого комплекса

Жилой комплекс «Эталон на Неве» (Россия, Петербург), Группа «Эталон»







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