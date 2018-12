Театр-2018

. . .

Это был очень странный год. Более всего 2018-й походил на картину кого-то из старых мастеров с изображением экспрессивной ночной сцены: непроницаемый мрак, в котором тонут очертания целого, изредка прорезается яркими вспышками света — что-то вроде «Мученичества святого Лаврентия» Тициана, хранящегося в венецианской церкви Санта-Мария-Ассунта, более известной как Джезуити.

В 2018-м о театре было сказано и написано столько (хэштеги #театральноедело, #мхт, #эффективныйменеджмент), что сейчас больше всего хочется набрать полную грудь воздуха — и уйти в глубокую паузу. К тому же в театре время, как известно, течет совсем иначе, чем в так называемой реальной жизни. Сцена живет сезонами, и подводить какие бы то ни было итоги в конце календарного года — задача неблагодарная. Куда ценнее и полезнее молча всмотреться в образы ключевых спектаклей уходящего года, вспомнив и пережив заново три вершины театрального 2018-го.

Будущий год пройдет под знаком Всемирной театральной олимпиады. Официально ее программа до сих пор не объявлена, но уже сейчас известно, что в России впервые будут представлены постановки трех едва ли не главных героев сегодняшней европейской сцены — Сюзанн Кеннеди, Саймона Стоуна и Херберта Фрича, а Хайнер Гёббельс покажет в Петербурге отечественную премьеру своего масштабного проекта «Everything that happened and would happen». По такому случаю стоит перевести дух и собраться с мыслями.