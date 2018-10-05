Па или пропал

12 октября стартует XIII международный театральный фестиваль-школа «Территория». Ключевые события форума, собравшего в Москве главных героев российской и зарубежной экспериментальной сцены, — в путеводителе COLTA.RU.

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«Show»12—13 октября, Геликон-опера

Необъявленный, но подразумеваемый девиз «Территории-2018» — «танцуют все»: общий акцент фестиваля сместился в сторону contemporary dance, причем большинство героев программы выступают в России впервые. «Территория» заходит с козыря, открывая афишу едва ли не самым ожидаемым дебютом этого года — спектаклем «Show» израильтянина Хофеша Шехтера. Резидент Лондона и постоянный участник Авиньонского фестиваля, начинавший в Batsheva Dance Company под руководством Охада Нахарина, он долгое время проходил в табели о рангах мировой танцсцены по ведомству «молодых и рассерженных» — пока минувшей весной худрук балета Парижской оперы Орели Дюпон не пригласила Шехтера перенести свой старый спектакль на сцену Palais Garnier. В Москву Hofesh Shechter Company привозит недавнюю работу «Show» — трехактную постановку, среднюю часть которой, «Клоунов», Шехтер сочинил два года назад для килиановского NDT.