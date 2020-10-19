Жить в абсолютной тишине и темноте. Как это?

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Что чувствует человек, мир которого лишен света и звука?
Как общается изнутри темноты и тишины, находит спутника жизни, заполняет бланки и оплачивает услуги ЖКХ, наконец?
На COLTA.RU стартует проект «Задай вопрос слепоглухому». Вы можете задать любые вопросы слепоглухим людям: Ирине Поволоцкой, Владимиру Елфимову, Алене Капустьян и Николаю Кузнецову. Они ответят на все (от быта до личных взаимоотношений) — в том числе на «табуированные» темы.
Ждем ваших вопросов до 13 ноября (это Международный день слепых) по электронной почте: deafblind.question@gmail.com.
В сообществе слепоглухих людей допускается идентификация «слепоглухой» и даже «СГ», однако за его пределами правильнее использовать словосочетание «слепоглухой человек» («слепоглухая актриса», «слепоглухой скульптор» и т.д.), так как одним признаком слепоглухоты личность человека не исчерпывается.
Слепоглухота — форма инвалидности, при которой у человека одновременно поражены два органа чувств — слух и зрение. Может быть тотальной, когда человек не видит и не слышит совсем (6–7% от общего числа слепоглухих людей). А может быть частичной — человек: а) может не видеть, но слышать с помощью слуховых аппаратов или кохлеарного имплантата; б) не слышать, но сохранять остаточное зрение; в) сохранять остаточные зрение и слух.
У фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» есть подопечная М. Один глаз у девушки не видит совсем, второй видит на 100%. Благодаря слуховым аппаратам она слышит речь собеседника. После окончания школы родители несколько лет держали ее дома. Только в 18 она переехала в Люберцы — в квартиру сопровождаемого проживания, где приобрела навыки самостоятельной жизни, а позже поступила в техникум.
Тотально слепоглухой скульптор Александр Сильянов однажды съездил на конеферму, чтобы изучить голову лошади, а потом вылепить ее бюст. Ни одно описание — из рук в руки или из интернета — не могло дать ему нужную информацию. Глазами для Сильянова стали ладони. А лошадь получилась как живая!
По данным переписи фонда «Со-единение», в России живет около четырех с половиной тысяч слепоглухих людей — практически в каждом регионе страны. На самом деле их больше. ВОЗ полагает, что один слепоглухой приходится на 10 тысяч человек. Следовательно, в России в среднем 13–15 тысяч слепоглухих. Всех учесть невозможно — особенно одиноких людей из глубинки или стариков, которых опекают родственники.
В 1894 году религиозная девушка Екатерина Грачева открыла в Петербурге приют для умственно отсталых детей. Первой ее подопечной стала слепоглухая парализованная девочка. Грачева приглашала к детям лучших врачей своего времени — именно в ее приюте были предприняты первые попытки реабилитации юных слепоглухих.
Однако наибольший вклад внес дефектолог Иван Афанасьевич Соколянский, основавший в 1923 году в Харькове школу-клинику для слепоглухонемых детей. Одна из его учениц Ольга Скороходова — первая в СССР слепоглухая с научной степенью, автор книги «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир».
Соколянский был дважды репрессирован: один раз — с формулировкой «за буржуазный национализм», а второй — за излишнюю мягкость в борьбе с врагами народа (недолгое время Соколянский был членом военно-революционного суда). Ну а посмертно, как и водится в нашей стране, удостоен Госпремии СССР.
Его ученик Александр Иванович Мещеряков стоял у истоков первого в стране детского дома для слепоглухих. В Загорске и был начат эксперимент, в ходе которого четыре слепоглухих человека — Александр Суворов, Сергей Сироткин, Наталья Корнеева и Юрий Лернер — за шесть лет освоили программу высшего образования МГУ, а двое (Суворов и Сироткин) получили научные степени.
После распада СССР государство надолго забыло о нуждах слепоглухих. Помогали им созданное Сироткиным общество «Эльвира», затем «Ушер-Форум» Александра Сильянова, а в 2014 году возник фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (президент — Татьяна Константинова).
В середине прошлого века Хелен Келлер (1880–1968) была среди самых известных женщин на планете. Из-за болезни, перенесенной в раннем детстве, девочка полностью лишилась слуха и зрения. Ее имя могло остаться неизвестным, если бы Энн Салливан (сама практически слепая) не посвятила ей жизнь, окружив любовью и заботой. Она обучала девочку на дому, помогая, а не заставляя Хелен изучать мир, а попутно — из рук в руки — объясняла основы дактильной азбуки.
Келлер нашла себя в литературе (она — автор четырнадцати книг) и общественной жизни. Она выступала за избирательные права женщин, защищала их право на аборты, жертвовала деньги на борьбу с расизмом. В годы войны посещала госпитали с ранеными и ослепшими солдатами; в 1948 году в Хиросиме и Нагасаки заявила о недопустимости ядерной войны. Встретиться с ней считали честью мировые лидеры — от Черчилля до Эйзенхауэра. Документальный фильм «Непобежденная», в котором Келлер сыграла саму себя, в 1955 году получил премию «Оскар».
В СССР слепоглухих людей долгое время называли слепоглухонемыми, не способными к обучению людьми. Именно Соколянский доказал, что они: а) способны к обучению; б) не немые. Слепоглухие общаются с помощью:
— русского жестового языка (жест равняется слову);
— дактильной азбуки, в которой каждому положению пальцев (ладони) соответствует определенная буква;
— дермографии — письма печатными буквами пальцем на ладони и др.
Если вы дочитали до этого места, мы уверены, что у вас есть что спросить у слепоглухих людей. Давайте познакомимся с теми, кто готов ответить на ваши вопросы.
Ирина Поволоцкая (Москва) — слепоглухая актриса, художница, поэтесса, общественный деятель;
Владимир Елфимов (Новосибирск) — слепоглухой прозаик, активист;
Алена Капустьян (Москва) — слепоглухая эссеистка, студентка РГСУ;
Николай Кузнецов (Санкт-Петербург) — слепоглухой поэт, юрист, студент магистратуры СПГУ.
Ждем ваших вопросов до 13 ноября — на каждый из них (разумеется, не оскорбляющих личность человека) будет дан ответ.
Присылайте их по адресу: deafblind.question@gmail.com.
Текст подготовил Владимир Коркунов
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