Сибирское поле экспериментов

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С 23 по 29 августа на канале «Сопромат-ТВ» в круглосуточном режиме демонстрируется программа онлайн-вещания Международного Канского фестиваля 2020 года. Фестиваль, придуманный московскими художниками, стартовал в 2002 году в качестве смотра видеоарта и экспериментального короткого метра, но с тех пор разросся в недельное мультидисциплинарное мероприятие, включающее в себя не только короткометражное кино, но и литературу, театр, архитектуру и музыку. В этом году в рамках фестиваля будет показана программа «Резко континентальные шумы», посвященная экспериментальной музыке родом из Сибири. Автор и ведущий — критик COLTA.RU Сергей Мезенов.

COLTA.RU рассказывает о музыкантах, ставших героями проекта. Программу вещания можно посмотреть на сайте фестиваля — обратите внимание, что время в программе указано местное (красноярское).

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