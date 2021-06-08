Тема кастрюли в искусстве XX века

Поездка в Италию
«Папа»: Валерия Гай Германика возвращается в документалистику8 июня 2021679
Со вчерашнего дня виолончелист Борис Андрианов с командой музыкантов и слушателей путешествует по живописным историческим местам Владимирской области, давая концерты то на берегу реки, то в старинной усадьбе, то на городской площади в рамках своего, уже восьмого по счету, фестиваля «Музыкальная экспедиция». Эта необыкновенно успешная и симпатичная идея музыки с краеведческим лицом, родившись во Владимире, в последние годы расползается все дальше по стране, а в нашу эпоху регионального туризма и социальной дистанции вышла на новые рубежи. В этом году «Музыкальная экспедиция» охватит рекордное количество российских регионов: в июле ее ждут Удмуртия и Новосибирская область, в августе — Вологодская область и Крым, в сентябре — Камчатка.
Кочевым «Экспедициям» предшествует только что закончившийся Vivarte — еще один фестиваль Андрианова, ведущий в основном более оседлый и респектабельный образ жизни во Врубелевском зале Третьяковской галереи, хотя и заканчивающийся уличным концертом-променадом по приятным московским локациям. Vivarte, проводимый Третьяковкой и культурно-благотворительным фондом U-ART Иветы и Тамаза Манашеровых, больше похож на привычную концертную деятельность и даже в каком-то смысле кажется конкурентом «Возвращения» (первоклассные солисты собираются в ансамбли и играют камерную музыку, буклет предлагает написанные человеческим языком профессиональные тексты об исполняемых сочинениях). Хотя если вглядеться, то и тут видна отличительная черта — музыка с искусствоведческим лицом.
На каждый концерт фестиваля доставляют картину — не такую хрестоматийную, как висящие на стенах Врубелевского зала, но важную. А выступления музыкантов предваряет небольшая лекция чуть оробевшего научного сотрудника Третьяковки. В этом году в честь 165-летия галереи рассказывали о легендарных коллекционерах, без которых ничего бы тут и не было. Помимо всем известных Третьяковых и Морозовых это Владимир Гиршман, Исаджан Исаджанов, Георгий Костаки и герой последнего концерта во Врубелевском зале — Леонид Талочкин. Советский инженер, в 60-е годы попавший в манящий мир советского неофициального искусства, он стал его неутомимым летописцем и собирателем, в свободное от основной деятельности время работая сторожем, лифтером и кочегаром. Теперь его огромная коллекция передана Третьяковской галерее. Видное место в ней занимают работы Михаила Рогинского, певца вещного советского мира с его примусами, чайниками, кастрюлями, заборами и очередями, которого все чаще называют важнейшим российским живописцем второй половины XX века. Одна из его картин — штаны на красном фоне, внизу надпись «дураки едят пироги» (1966) — и была выставлена на мольберте рядом со сценой.
Искусствовед Ирина Горлова, рассказывая про Талочкина и Рогинского, справедливо указала на наличие редкой кухонной тематики и в музыкальной программе вечера. «Кухонное ревю» Богуслава Мартину — одноактный балет 1927 года, в котором в джазовых ритмах разыгрывается бытовая драма между Кастрюлей, Полотенцем, Веником и прочими персонажами, в свое время имел большой успех. Под взорами врубелевских дев и демонов сюиту из него зажигательно исполнили Игорь Федоров (кларнет), Андрей Шамиданов (фагот), Сергей Накаряков (труба), Айлен Притчин (скрипка), Борис Андрианов (виолончель) и Фредди Кемпф (фортепиано), после чего на бис хорошо пошел Пьяццолла. Гораздо более олдскульный квинтет Элгара (1919), в котором к Кемпфу, Андрианову и Притчину присоединились Никита Борисоглебский (скрипка) и Разван Поповичи (альт), прозвучал несколько напряженнее.
Зато прекрасным подарком стала прокофьевская Соната для двух скрипок (1932). «Можно ли задержать внимание слушателей в течение 10 минут двухголосной музыкой?» — такую цель в свое время ставил перед собой композитор. И, довольный своей работой, отвечал утвердительно: «Несмотря на кажущуюся узость рамок такого дуэта, можно выдумать столько интересного, что публика сможет слушать и 10, и 15 минут без всякого утомления». На одном из предыдущих фестивалей Vivarte эту сонату уже играли Алена Баева и Илья Грингольц. Теперь справедливость прокофьевского мнения подтверждали Айлен Притчин и Никита Борисоглебский. Что и говорить, недостатка в первоклассных скрипачах, а также в исполнителях на других инструментах и в шедеврах мировой живописи у фестиваля нет.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
В России выступят The Chemical Brothers — классики танцевальной электроники. Узнайте, кем вы приходитесь Эду Саймонсу и Тому Роулендсу
17:27В Москве пройдет выставка Александра Гронского
16:05ЦК19 запускает программу поддержки молодого искусства
15:34Презентация нового альбома «Колибри» пройдет в «ДК Рассвет»
14:22В Петербурге проходит выставка криптоискусства
13:09Музей «Гараж» представит ретроспективу Аббаса КиаростамиВсе новости
«Папа»: Валерия Гай Германика возвращается в документалистику8 июня 2021679
Дмитрий Волкострелов об инсталляции «Инфоцентр» в Новом Манеже8 июня 2021433
63-летняя дива «параллельной эстрады» — о популярности у «поколения Z», работе с Алексеем Балабановым и петербургской богеме8 июня 20211289
Памяти Резо Габриадзе7 июня 20212006
Романс в стиле гиперпоп, или Перерождения Пушкина и Гончаровой в клипе к 222-летию «солнца русской поэзии»7 июня 20211514
Немецкая поэтесса о том, на каких языках говорит для нее Сибирь, и о том, как Япония научила ее новому зрению7 июня 20211137
Как барокко оказалось актуально для века XX7 июня 20211564
Куратор выставки «Соцреализм. Метаморфозы» — о разнице государственно-институционального и официального искусства4 июня 20213900
Архив «Сине Фантома», выпуск шестой4 июня 20213956
Модульный синтезатор вместо саксофона: импровизационный нойз-джаз от российского трио4 июня 20213566
Британский музыкант, который пробует осмыслить мир через шум, — об альбоме из миллиарда звуков, недооцененной революции и агентстве звуковых путешествий3 июня 20214124
Премьеры в Перми и философия балетного восприятия2 июня 20214189