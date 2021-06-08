Тема кастрюли в искусстве XX века

Со вчерашнего дня виолончелист Борис Андрианов с командой музыкантов и слушателей путешествует по живописным историческим местам Владимирской области, давая концерты то на берегу реки, то в старинной усадьбе, то на городской площади в рамках своего, уже восьмого по счету, фестиваля «Музыкальная экспедиция». Эта необыкновенно успешная и симпатичная идея музыки с краеведческим лицом, родившись во Владимире, в последние годы расползается все дальше по стране, а в нашу эпоху регионального туризма и социальной дистанции вышла на новые рубежи. В этом году «Музыкальная экспедиция» охватит рекордное количество российских регионов: в июле ее ждут Удмуртия и Новосибирская область, в августе — Вологодская область и Крым, в сентябре — Камчатка.

Кочевым «Экспедициям» предшествует только что закончившийся Vivarte — еще один фестиваль Андрианова, ведущий в основном более оседлый и респектабельный образ жизни во Врубелевском зале Третьяковской галереи, хотя и заканчивающийся уличным концертом-променадом по приятным московским локациям. Vivarte, проводимый Третьяковкой и культурно-благотворительным фондом U-ART Иветы и Тамаза Манашеровых, больше похож на привычную концертную деятельность и даже в каком-то смысле кажется конкурентом «Возвращения» (первоклассные солисты собираются в ансамбли и играют камерную музыку, буклет предлагает написанные человеческим языком профессиональные тексты об исполняемых сочинениях). Хотя если вглядеться, то и тут видна отличительная черта — музыка с искусствоведческим лицом.

На каждый концерт фестиваля доставляют картину — не такую хрестоматийную, как висящие на стенах Врубелевского зала, но важную. А выступления музыкантов предваряет небольшая лекция чуть оробевшего научного сотрудника Третьяковки. В этом году в честь 165-летия галереи рассказывали о легендарных коллекционерах, без которых ничего бы тут и не было. Помимо всем известных Третьяковых и Морозовых это Владимир Гиршман, Исаджан Исаджанов, Георгий Костаки и герой последнего концерта во Врубелевском зале — Леонид Талочкин. Советский инженер, в 60-е годы попавший в манящий мир советского неофициального искусства, он стал его неутомимым летописцем и собирателем, в свободное от основной деятельности время работая сторожем, лифтером и кочегаром. Теперь его огромная коллекция передана Третьяковской галерее. Видное место в ней занимают работы Михаила Рогинского, певца вещного советского мира с его примусами, чайниками, кастрюлями, заборами и очередями, которого все чаще называют важнейшим российским живописцем второй половины XX века. Одна из его картин — штаны на красном фоне, внизу надпись «дураки едят пироги» (1966) — и была выставлена на мольберте рядом со сценой.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля Vivarte

Искусствовед Ирина Горлова, рассказывая про Талочкина и Рогинского, справедливо указала на наличие редкой кухонной тематики и в музыкальной программе вечера. «Кухонное ревю» Богуслава Мартину — одноактный балет 1927 года, в котором в джазовых ритмах разыгрывается бытовая драма между Кастрюлей, Полотенцем, Веником и прочими персонажами, в свое время имел большой успех. Под взорами врубелевских дев и демонов сюиту из него зажигательно исполнили Игорь Федоров (кларнет), Андрей Шамиданов (фагот), Сергей Накаряков (труба), Айлен Притчин (скрипка), Борис Андрианов (виолончель) и Фредди Кемпф (фортепиано), после чего на бис хорошо пошел Пьяццолла. Гораздо более олдскульный квинтет Элгара (1919), в котором к Кемпфу, Андрианову и Притчину присоединились Никита Борисоглебский (скрипка) и Разван Поповичи (альт), прозвучал несколько напряженнее.

Зато прекрасным подарком стала прокофьевская Соната для двух скрипок (1932). «Можно ли задержать внимание слушателей в течение 10 минут двухголосной музыкой?» — такую цель в свое время ставил перед собой композитор. И, довольный своей работой, отвечал утвердительно: «Несмотря на кажущуюся узость рамок такого дуэта, можно выдумать столько интересного, что публика сможет слушать и 10, и 15 минут без всякого утомления». На одном из предыдущих фестивалей Vivarte эту сонату уже играли Алена Баева и Илья Грингольц. Теперь справедливость прокофьевского мнения подтверждали Айлен Притчин и Никита Борисоглебский. Что и говорить, недостатка в первоклассных скрипачах, а также в исполнителях на других инструментах и в шедеврах мировой живописи у фестиваля нет.

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