Симфония из старого доброго Нового Света

Организовать статусный международный музыкальный фестиваль в центре Сибири и раньше было непростой затеей. Год назад трудности по понятным причинам возросли. Транссиб-2020 прервался прошлой весной, едва начавшись, и оставшиеся концерты исхитрялся выдавать небольшими порциями в течение следующих месяцев. Транссиб-2021, восьмой по счету, проходит сейчас и неплохо держится на плаву. Он стартовал 25 марта в Новосибирске с российской премьерой концерта для двух скрипок «Shadow Walker» известного британского композитора Марка-Энтони Терниджа; вместе с худруком Вадимом Репиным солировала восходящая европейская звезда родом из Кишинева Александра Конунова. 26 апреля — финал новосибирской программы фестиваля. Тогда должны наконец пересечься планы Транссиба и Валерия Гергиева. Восемь лет назад этого не случилось, Гергиев в последнюю минуту сорвался в Америку, и Репину (сильно расстроенному) пришлось играть Концерт Шостаковича без дирижера. Сейчас серьезность намерений маэстро демонстрируется включением новосибирской остановки в маршрут его Пасхального фестиваля, начинающего в этом году шагать по стране задолго до Светлого воскресения.

Традиционно основной программе Транссиба сопутствуют серия мастер-классов, серьезный блок концертов в Красноярске, выступления в Москве, Самаре и нескольких небольших городках вокруг Новосибирска. Но зарубежной части в этом году, конечно, нет — в большей части мира концертные залы закрыты. В Новосибирске меж тем разрешена 100-процентная рассадка публики. Не так много сейчас мест на Земле, где концерты проходят как встарь.

В промежутках между фестивальными событиями Вадим Репин успел зачитать Тотальный диктант в Новосибирском университете архитектуры, дизайна и искусств и слетать на Байконур для участия в концерте в честь Гагарина. Впрочем, это тоже, наверное, стоит засчитать в его многогранную деятельность фестивального худрука. Но все же главными достижениями центральной части Транссиба стали приезд титулованного швейцарского дирижера-патриарха Шарля Дютуа (84 года, привит) и исполнение Концерта Эрнеста Шоссона для скрипки, фортепиано и струнного квартета, о котором Репин давно мечтал и вот наконец (не без участия пандемии) нашел время и место его выучить и сыграть.

Маэстро Дютуа уже в третий раз приезжает на сибирский фестиваль, он любит путешествовать, обожает русскую культуру и с 2019 года является главным приглашенным дирижером питерской «Заслуги», то есть оркестра Юрия Темирканова или — кому как больше нравится — Евгения Мравинского. Дорогу в профессию ему открыл Караян, пригласивший в 1964 году совсем молодого музыканта продирижировать в Венской опере. И вот сейчас, в 2021 году, этот человек выходит к солидному Новосибирскому академическому симфоническому оркестру и как следует его встряхивает. И случается праздник под названием «Симфония из Нового Света» Антонина Дворжака.

Вадим Репин, Денис Кожухин, Filarmonica-квартет © Александр Иванов

Вообще к встрече с новосибирским коллективом каждый раз не успеваешь подготовиться. Мы давно отвыкли от такого могучего и глубокого звучания. Московские и прочие модные оркестры нынче щеголяют легкостью и прозрачностью. А тут тебя сразу вжимает в кресло даже во время пианиссимо. Это как после велосипеда или моноколеса пересесть в ретроавтомобиль представительского класса с большим объемом двигателя. В общем, в сочетании с фантастически бодрым протеже Караяна и жизнерадостной музыкой Дворжака про американскую мечту получился совершенно сногсшибательный результат. Праздничного Дворжака толерантно оттеняли грустное Адажио Сэмюэла Барбера (Дютуа имел в виду таким образом поклониться всем пострадавшим от ковида) и героический Бетховен (Пятый фортепианный концерт убедительно исполнил Денис Кожухин).

34-летний Денис Кожухин родился в Нижнем Новгороде, учился у Дмитрия Башкирова в Мадриде, у Кирилла Герштейна в Штутгарте, в 2010 году выиграл престижнейший Конкурс королевы Елизаветы в Брюсселе. На фестивале он срочно заменил заболевшего (не ковидом) американского пианиста Николаса Ангелича в двух программах, особую ценность в которых представляло сочинение Шоссона. Этот французский композитор, которого ехидный фестиваль «Возвращение» как-то обозвал «дилетантом», действительно получил поначалу юридическое образование, был непозволительно благополучен, богат, дружелюбен и счастливо женат, но глупо погиб в 1899 году в возрасте 44 лет, не справившись с управлением велосипеда и врезавшись головой в стену в собственном имении. Он дорог сердцу каждого скрипача своей Поэмой для скрипки с оркестром. Его Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета исполняется гораздо реже, хотя сложно не радоваться этим щедрым килограммам красоты и многоречивому обаянию. Впрочем, многое зависит от такта исполнителей. И в данном случае Шоссону очень повезло. Репин демонстрировал аристократическую сдержанность, Кожухин — симпатичную властность, и на фоне строгого новосибирского Filarmonica-квартета у них получился интересный диалог (вчера они повторили Шоссона в московском зале Чайковского, но уже с более взрывным парижским Модильяни-квартетом). Соната для скрипки и фортепиано Дебюсси и Фортепианный квинтет Шумана (в Москве — Струнный квартет Равеля) дополняли эту программу, изысканную даже по меркам «мирных» доковидных времен.

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