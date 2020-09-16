В будущее возьмут не всех

Завтра открывается второй сезон в питерском Доме радио, куда команда Теодора Курентзиса год назад переместилась из Перми. Собственно, первого сезона там почти и не было. Только-только что-то завертелось зимой, как подоспел коронавирус. Сейчас — второй заход. Все начинается с цикла лекций и круглых столов, посвященных Византии, в частности — собору Святой Софии Константинопольской и последним событиям с ним. Вот так. Дом радио не собирается быть просто еще одной концертной площадкой Петербурга, соревноваться с Гергиевым и Темиркановым. Курентзис, как всегда, претендует на нечто большее.

Сам маэстро сейчас в Германии, где завтра открывает сезон со своим штутгартским оркестром (в программе — Джачинто Шельси, Хельмут Лахенман, Дмитрий Курляндский и их предшественник из XVII века Игнац фон Бибер, играют все это в полупустом зале, но два раза за один вечер, чтобы больше народу могло послушать). А в это время composer in residence Алексей Ретинский — что-то вроде наместника Курентзиса в Доме радио. 19 сентября он курирует там перформанс «Глупая лошадь» на музыку Александра Кнайфеля. 23 сентября трое музыкантов из оркестра musicAeterna (скрипач Владислав Песин, виолончелистка Мириам Пранди, кларнетист Георгий Мансуров) играют сочинения Константина Фейера, Эллиотта Картера и Тристана Мюрая. 24 сентября трехчасовое кинополотно «Осел» Анатолия Васильева открывает экспериментальную программу здешней кинолаборатории. В первых числах октября хор musicAeterna уже вместе с Курентзисом одарит Москву и Петербург Хоровым концертом Альфреда Шнитке на слова Григора Нарекаци. И только в ноябре мы заслужим старую добрую Шестую симфонию Чайковского — и то для ее правильного понимания хорошо бы сначала принять участие в посвященной ей «Лаборатории современного зрителя».

Но для начала Курентзис со своими музыкантами почти тайно появился в посткарантинной Москве. Произошло это благодаря довольно загадочному мероприятию под названием «Российская креативная неделя», в рамках которой musicAeterna дал поздний концерт для небольшого (даже по меркам нынешнего коронавирусного времени) числа обладателей приглашений. Происходящему таинству немногочисленность зрителей нисколько не мешала, напротив — способствовала атмосфере избранности. Зал «Зарядья», продемонстрировавший свои трансформерские возможности, был совершенно неотразим. Все-таки Курентзис как никто чувствует пространство и умеет его преобразовывать. Партер убрали, сцену расширили, публика сидела сверху по кругу и завороженно смотрела вниз на каких-то внеземных существ, производящих внеземные звуки. Первое отделение — хор. Второе — камерные ансамбли. Темно, свечи, световая партитура, как в триллере, колдовство звукорежиссера за пультом: кто играет, что звучит, когда хлопать? В общем, здравствуй, Пермь.

© Александра Муравьева

Если отвлечься от странного формата мероприятия, то можно только сказать, что концерт был замечательный. Хоровая часть Lux aeterna уже известна верным поклонникам дирижера, когда-то, еще до пандемии, слушавшим ее в питерском Исаакии и в московском католическом соборе на Малой Грузинской (там в ночь перед нынешним концертом в «Зарядье» Курентзис ее снова повторил). 10 веков музыки от Хильдегарды Бингенской до Алексея Ретинского сотканы в единую тончайшую паутину из идеальных голосов и скупых передвижений хористов в монашеских одеждах. В финале можно хлопать, но исполнители не выйдут на поклон.

Вторая часть выступления была новая, состояла из нескольких ансамблей для совершенно разных, иногда совсем удивительных составов и показывала целую вселенную возможностей, в которой новые правила существования субстанции, парадоксально именуемой «академической музыкой», пишутся прямо на наших глазах. Даже такая классика, как струнный квартет, в версии озорного серба Марко Никодиевича превращалась в оборотня. Что уж говорить о бесплотном соло античных тарелочек в новой работе Ретинского Rex tremendae. Рядом — вокальный цикл Кнайфеля с солисткой Екатериной Дондуковой (то, что скоро будет на перформансе в Доме радио) и многолюдная композиция Шельси Anahit, ради которой Курентзис опять встал на дирижерскую позицию (завтра он исполняет это в Штутгарте с солирующей Патрицией Копачинской вместо игравшего в Москве Владислава Песина). Авторы из XX–XXI веков разбавлены старинным Джоном Даулендом и квазистаринным Арво Пяртом. Для старта и финиша выбраны заслуженные классики авангарда Ноно и Ксенакис. Хлопать нужно было опять только в конце, но музыканты, так и быть, вышли на поклон.

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