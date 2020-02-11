Шесть веков газона

Хоровая культура, из века в век выращиваемая и селекционируемая с помощью мальчишеского пения на церковных службах, — одна из важных составляющих британской национальной идентичности. Верхушку этого огромного айсберга из нотных текстов и исполнительских традиций мы уже начинаем немного различать. Немало тому поспособствовал 2019 год — Год музыки Великобритании и России, центральным событием которого были «Декабрьские вечера» с выступлением вокального ансамбля I Fagiolini. Еще один важный пункт этого удачно затянувшегося года — программа «Шесть веков британской хоровой музыки», которой на днях открылся фестиваль «Опера априори».

Интересы проходящего уже в седьмой раз небольшого, но гордого, смелого и ото всех отличающегося фестиваля намного шире того, что заявлено в его названии. Помимо оперы тут возможны самые разнообразные вокальные жанры, всегда в почете ранняя и, наоборот, свежесочиненная музыка. Та и другая легко сошлись в первом концерте, прошедшем под сводами Англиканской церкви Святого Андрея и представлявшем собой интернациональное и интерконфессиональное хоровое сотрудничество.

© Ира Полярная / Опера Априори

Звучали английские опусы XVI–XXI веков, причем пара исполняемых авторов находилась в зале. Композитор и дирижер отец Иван Муди (Fr. Ivan Moody) чинно сидел на первом ряду в рясе; свою хоровую пьесу «Преображение» на английском и церковнославянском языках он написал специально по заказу фестиваля. Его коллега по фамилии Ливайн, оказавшийся давным-давно эмигрировавшим в Англию гитаристом Александром Левиным из популярной советской группы «Поющие сердца», теперь присутствовал на мировой премьере своего сочинения «Thy Will Be Done» («Да будет воля Твоя» — из молитвы «Отче наш»). Еще одна исполненная в этот вечер современная партитура «Love Endureth» (2012), принадлежащая польско-британскому композитору Роксане Пануфник, была красиво замешена на древних песнях испанских сефардов и отличалась наибольшей секулярностью.

© Ира Полярная / Опера Априори

Но в целом вся эта музыка говорила не столько о современности, сколько о долгой, непрерывной и до сих пор актуальной традиции. Сочинениям живых авторов почти не противоречили сочинения давно умерших: Уильяма Бёрда, Орландо Гиббонса, Джона Манди, Томаса Уилкса, Роберта Лукаса Пирсола, Чарльза Вильерза Стэнтфорда. Аутентичным носителем традиции выступал британский ансамбль Voces8 — фантастический инструмент из восьми идеально сливающихся друг с другом голосов (два сопрано, меццо, два тенора, баритон, бас и художественный руководитель Барнаби Смит, поющий бас-баритоном и контратенором). Для того чтобы одновременно взять первый аккорд, певцы даже могут не смотреть друг на друга или на чью-то руку — достаточно просто услышать дыхание Смита. Бесплотная прозрачность и одновременно невероятный объем — совершенно непонятно, откуда берется этот звук.

© Ира Полярная / Опера Априори

От принимающей российской стороны в концерте участвовал незаменимый ансамбль Екатерины Антоненко Intrada. На нем у нас сейчас держатся практически все заметные хоровые проекты. «Рождественская оратория» Баха в Лютеранском соборе и Филармонии-2 с Владимиром Юровским, «Времена года» Гайдна в зале Чайковского с Максимом Емельянычевым — это только подвиги последнего месяца. На концерте в Англиканской церкви Intrada дополнила современную картину хорового мира сочинением православного англичанина Джона Тавенера «Svyati», сильно окрашенным восточной мистикой (на солирующей виолончели пел Петр Кондрашин). «Преображение» Ивана Муди — ученика и последователя Тавенера — предполагало совместное выступление Intrada и Voces8. А венцом всей программы стало первое в России исполнение мотета «Spem in alium» Томаса Таллиса — величайшего английского композитора дореформационной, католической, традиции, мастера высокого полифонического письма. Мотет, появившийся в районе 1570 года, является национальным достоянием. Он поется не на два голоса, не на три и даже не на пять — а на сорок! Я, правда, в объединенном массиве двух ансамблей насчитала не 40 человек, а всего 38, но саунд-приключение под сводами собора от этого было не менее ярким.

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