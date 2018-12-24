«Стоит видеть разницу не между оригинальной и традиционной постановками, а между скучной и захватывающей»

В Большом театре только что с успехом прошла важнейшая премьера сезона — «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини. Поскольку пути перспективного планирования главного театра неисповедимы, а копродукции с театрами Амстердама, Копенгагена и Сиднея случаются не каждый день, COLTA.RU решила присмотреться к обласканному ведущими оперными домами мира дебютанту российской сцены — режиссеру Дамиано Микьелетто.

— Современный оперный театр предпочитает копродукции, так что в этой сфере глобализм, похоже, уже наступил. Нужно ли с этим что-либо делать? Мне, например, интересно, будете ли вы адаптировать «Путешествие…» для Сиднея.

— Мне кажется, опера всегда была международным средством общения. Моцарт — международная звезда, Россини тоже. Пуччини много рыскал в поисках новых либретто для своих сочинений, и в итоге несколько его премьер прошло не только в Милане и Турине, но и в Нью-Йорке. Быть международной — свойство оперной природы. Так что мне кажется важным делать копродукции и давать возможность радоваться зрелищу самой широкой аудитории — и в Амстердаме, и в Сиднее.

— Театры сегодня нередко приглашают режиссеров, едва умеющих читать ноты. Это не ваш случай; тем более интересно, что вы об этом думаете.

— Нотный текст нужен режиссеру так же, как и все остальное, и знать этот язык важно, иначе быть точным не получится. Для меня нотный текст во время репетиций просто необходим — для максимальной ясности в общении с певцами и всеми остальными. Самое важное — совпасть с певцами и тесно с ними работать. В то же время важно не стать слугой партитуры и не прикрываться ею как щитом, пытаясь себя обезопасить.

— И при таком подходе что вы чаще предпочитаете — радикальные оригинальные решения или уважение к авторским идеям?

— Режиссер несет ответственность за взгляд на оперу. Станиславский и Немирович-Данченко объясняли, насколько важно донести главную идею сюжета через психологически мотивированное действие. Опера — не костюмированный концерт. Она происходит, ее рассказывают вместе музыка и сценическое действие. Так что стоит видеть разницу не между оригинальной и традиционной постановками, а между скучной и захватывающей.

— Вы не заметили корреляции между вашим «Путешествием…» и резонансным «Трубадуром» Алвиса Херманиса в Зальцбурге несколько лет назад?

— Нет, никаких корреляций. Конечно, я не претендую на то, что первым поместил оперу в музей. Но в «Путешествии…» мы нашли собственную линию, ведущую историю до самого конца. Во втором акте музей исчезает, и мы обнаруживаем всех внутри одной картины.

Сцена из спектакля «Путешествие в Реймс» © Дамир Юсупов / Большой театр

— Вы подразумевали, что виртуальные путешествия в исторических фэнтези-сериалах и компьютерных играх сегодня очень актуальны?

— Согласен, и как раз поэтому и мне самому было очень забавно, и артисты с радостью включились в сумасшедшую ирреальную игру, где исторические персоны встречаются с нашими современниками.

— Вы вдохновились картиной Франсуа Жерара «Коронация Карла X», и, догадываюсь, аудитория в Амстердаме, где прошла премьера, была наверняка подготовлена. Были сомнения насчет Москвы?

— Ни минуты — поскольку действие предельно ясно и повествование легко считать. Уверен, что московская аудитория во всем разобралась и получила от нашего представления удовольствие. Финал со всеми героями дословно становится картиной «Коронация Карла X» и… точной причиной, по которой Россини написал оперу. Все попутешествовали и приняли участие в коронации.

— Легко было общаться с Туганом Сохиевым и вообще с Большим театром?

— Да, репетиции были отменно организованы, и Туган Сохиев всячески тому помогал. Задействованы 19 солистов, балет, миманс.

— А почему именно это название? Чем актуален сегодня Россини?

— Шедевры не стареют, они всегда про «сегодня»: мы ведь умрем, а музыка останется, и ее опять будут ставить. А Россини…Он ведь гений, как же не любить его способ забавляться нотами?

— Сознайтесь: вы все-таки считаете классическое бельканто настоящим итальянским продуктом?

— Ну-у, частью итальянской натуры — конечно. Подозреваю, что бельканто с его колоратурами и фразировкой, переполненное радостью и преувеличениями, могло родиться только в очень солнечной стране. Именно благодаря этим свойствам бельканто дарит публике столько эмоций.





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