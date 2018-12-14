Они все-таки доехали

Опера и так-то — жанр невеселый. А когда театры берутся за ее комическую разновидность, то часто вообще плакать хочется. Смех и опера редко уживаются друг с другом. Но исключения все же бывают. «Путешествие в Реймс» — именно такое чудесное, прямо-таки новогоднее исключение.

Казалось бы, Историческая сцена Большого театра — самая сложная из сцен. Премьерная публика — самая предвзятая из публик. А легкость шампанского в музыке Россини легко может обернуться тяжелым похмельем, если не умеючи за нее взяться. Но европеизированный маэстро Туган Сохиев это умеет, пружина россиниевских крещендо весело крутится в его руках, любимые им легкие голоса выстраиваются в прозрачные ансамбли, и подобраны эти голоса очень качественно. «Путешествие в Реймс», хорошо знакомое ему еще с мариинской юности, — дорогой его сердцу проект, пару лет назад уже опробованный на здешней сцене в формате концертного исполнения.

В общем, спектаклю удается растормошить и разогреть зал в два счета. Капризуля-модница Графиня де Фольвиль в исполнении самой Альбины Шагимуратовой, расшвыривающая туфельки и сверкающая колоратурами, — это один из козырей постановки и гарантированная овация в начале оперы. Потом вдруг оживает скульптурная композиция с тремя античными грациями, оказывающимися живыми балеринами. Потом секстет вокалистов, наоборот, застывает в красиво подсвеченное антикварное полотно. Каждый раз, когда спектакль, кажется, начинает притормаживать и запутываться в колоратурах и речитативах, режиссер, не забывая поддерживать общую атмосферу очаровательного итальянского пофигизма и дуракаваляния, выдумывает что-нибудь эдакое, и «Путешествие» катится дальше еще радостнее.

© Дамир Юсупов / Большой театр

Эта постановка — российский дебют 43-летнего режиссера Дамиано Микьелетто, чья известность давно вышла за пределы родной Италии и распространилась на европейские оперные столицы во главе с Зальцбургом (последняя его работа там — россиниевская «Золушка» для Чечилии Бартоли). Устойчивые представления о чопорности и консервативности итальянской оперной режиссуры к нему никак не применимы. Зато чувствуются свойские, родственные и какие-то очень аппетитные отношения с классическим наследием — с любовью, но без придыхания. Одно слово — итальянец.

«Путешествие в Реймс» предоставляет полную свободу действий, и режиссер ею пользуется. Такой оперы Россини не существовало до 1984 года, когда ее восстановленную партитуру исполнили на Россиниевском фестивале в Пезаро. Собственно, Россини, открывший этой оперой парижский период своей жизни, не задумывал ее как репертуарную. Это было одноразовое сочинение по случаю коронации Карла X, пожелавшего восстановить торжественную средневековую традицию в Реймсском соборе. Полный анахронизм, если вдуматься. 1825 год, финал реставрации Бурбонов, вокруг бурлит XIX век, уже написана Девятая симфония Бетховена. Но подарочное сочинение Россини выглядит так, как будто ничего этого не было, романтизм с его томлениями духа не наступил, а на дворе — эпоха галантных празднеств и придворных увеселений.

© Дамир Юсупов / Большой театр

В опере толком нет сюжета. Зато есть целый парад блестящих номеров. Кое-как их связывает между собой история про то, как некоторое количество уважаемых господ из Германии, Польши, России, Испании, Британии и Тироля собирается ехать на коронацию французского монарха и все три оперных часа им что-то мешает. То наряды потерялись, то случился легкий флирт, то лошадей нет. В конце концов они решают отпраздновать событие там, где они все застряли, — в гостинице «Золотая лилия». Микьелетто со своей командой (сценограф Паоло Фантин, художник по костюмам Карла Тети, художник по свету Алессандро Карлетти) гостиницу превращает в одноименную картинную галерею, где потерявшиеся в художественном времени и пространстве герои вступают в разнообразные, забавные или трогательные отношения с кураторшей Мадам Кортезе (Хулькар Сабирова), аукционщиком Доном Профондо (Жозе Фардилья), реставратором Лордом Сиднеем (Давид Менендес), посетителями, обслуживающим персоналом, а также героями картин. В какой-то момент по сцене начинают разгуливать Ван Гог с перебинтованным ухом, Юдифь с головой Олоферна, балерина Эдгара Дега из Пушкинского музея, миниатюрная инфанта Веласкеса и даже поп-артовский человечек Кита Харинга (обо всех них можно прочитать упоительные эссе в буклете, который, как всегда, представляет самодостаточную ценность).

© Дамир Юсупов / Большой театр

Самое впечатляющее «этакое» режиссер приберегает на конец. Герои, наконец одевшись как полагается, отправляются в пространство за огромной рамой, где очень долго и очень красиво выстраивается пышная и многолюдная картина Франсуа Жерара, которая прямо так и называется — «Коронация Карла X». Она была написана двумя годами позже оперы Россини. То есть Микьелетто все-таки организовал встречу горе-путешественников с королем. Завораживающий эффект этой сцены усиливает сопровождающая ее многокуплетная Импровизация Коринны. У Россини она — знаменитая римская поэтесса, у Микьелетто — постоянная посетительница галереи. Но главное, что в исполнении молоденькой солистки театра Альбины Латиповой бесконечная мелодия оказывается ровно тем, чем надо, — прекрасной остановкой у достигнутой цели.

© Дамир Юсупов / Большой театр

Теперь о неприятном. Хранителям скреп придется мириться с тем, что «Путешествие в Реймс» (как, впрочем, и остальные успешные оперные проекты театра последнего времени — «Роделинда», «Альцина», «Билли Бадд») — не самостоятельная продукция, а кооперация. В данном случае — с Амстердамской оперой, где премьера состоялась в январе 2015 года, а также с Копенгагенской и Сиднейской. Этот спектакль уже существует в YouTube. Стоящий там за пультом Стефано Монтанари, что и говорить, гораздо убедительнее примеряет доставшийся ему на аукционе головной убор, клавесин играет артистичнее, а три грации гораздо голее наших. Зато у нас лучше хор (хормейстер — Валерий Борисов). Но вообще-то совместная деятельность оперных домов — это трудная новая наука. И надо признать, что Большой театр неплохо ей овладел.





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