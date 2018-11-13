Во-первых, это красиво

Раз в год в Москве становится особенно много виолончелистов. Это значит, что подошло время фестиваля виолончельной музыки, которым руководит Борис Андрианов. Ему повезло не только с музыкальными, но и с организаторскими талантами. Vivacello — это самый солидный проект виолончелиста и семьи меценатов Иветы и Тамаза Манашеровых, чей культурно-благотворительный фонд U-Art этот фестиваль поддерживает. В программе всегда есть вечера с симфоническим оркестром в больших статусных залах, мировые премьеры и громкие имена. Но главное ощущение от фестиваля такое: много больших, благородных животных обаятельно радуются друг другу и приглашают публику порадоваться вместе с ними.

В этом году животных даже больше обычного. Фестиваль — десятый по счету и не скрывает гордости. Публики — полный зал, причем такой, которую мировыми премьерами не запугаешь. Сидят, терпят, вслушиваются, «Вариаций на тему рококо» не требуют, хотя, конечно, и отказываться от них не будут. Для открытия фестиваля, прошедшего в новеньком московском «Зарядье», собрали фестивальный оркестр из ста (или около того) виолончелистов — все больше молодежь.

Сто виолончелистов (и виолончелисток) — это очень красиво. В том числе и на слух. Звук густой, плотный, бархатный. Диапазон и возможности у виолончели большие, она может многое сыграть за другие оркестровые инструменты — будь то музыка Генделя, Масканьи, Равеля или Гленна Миллера. Именно из таких милых сердцу всякого виолончелиста аранжировок (большинство которых было сделано для 12 музыкантов соответствующей специальности из Берлинского филармонического оркестра — известного коллектива, уже гостившего на Vivacello) и состояла финальная часть программы.

Внушительным виолончельным царством с концертмейстером Борисом Андриановым, а также пятилетней принцессой Евой Никонович, сыгравшей под аккомпанемент оркестра пару детских пьес на крошечной, но все же виолончели, руководил наставник, о котором можно только мечтать, — Давид Герингас. Знаменитый солист и культовый учитель (худрук фестиваля — один из его учеников) оказался еще и неплохим шоуменом.

В первой, более серьезной, части программы Герингас сыграл Концерт итальянки Сильвии Коласанти, написанный по его просьбе и отличающийся суровой мужской прямотой. Второй, самой главной, премьерой программы (уже не российской, а мировой) было новое сочинение Гии Канчели для солирующей виолончели и оркестра, созданное по заказу юбилейного Vivacello. Грузинский мастер, недовольный российской внешней политикой, в Москву не приезжает, но с фестивалем дружит. Его музыка звучала тут и раньше. Ее паутинность и неуловимость, прикидывающаяся простотой (название нового сочинения — «T-S-D» — обыгрывает банальность «трех аккордов»: тоники, субдоминанты, доминанты), — полная противоположность музыке Коласанти и много чему еще. От исполнителя требуются не виртуозные навыки, а умение неспешно плыть по ее течению, дышать в ее ритме и быть готовым к неожиданным контрастам, оставляющим скорее вопросительные знаки, нежели восклицательные. Борис Андрианов, которому адресован этот опус, и Филипп Чижевский, стоявший за пультом «Новой России», этими умениями обладают сполна.

Грузинский акцент фестиваля был дополнен прозвучавшим в начале вечера «Танцем-фантазией» (1959) Бидзины Квернадзе, от которого повеяло послевоенным кинематографом. Скоро концерты под лейблом Vivacello впервые выедут за пределы Москвы — в Петербург и Тбилиси. А в Москве фестиваль продлится до 23 ноября. Завтра в зале Чайковского — вечер камерной музыки с роскошным набором ансамблистов.