«Убивать Лида не хотела»

«Шторка» — сборник, продолжающий предыдущую книгу Лиды Юсуповой «Приговоры»: на материале судебных дел она вскрывает бесчеловечность и механистичность ежедневного, бытового насилия. Сдвигая акценты, повторяя одни и те же слова по многу раз, Юсупова как бы соединяет свой текст с описываемым в нем ужасом: действенно дает понять, что это такое (например, отнимающие здоровье или жизнь «удары» — и ничего больше). Но в «Шторку» вошли и другие тексты — говорящие о любви, нежности, сексе, непонимании. Они могут шокировать не меньше. Книга выходит в поэтической серии «Центрифуга» московского Центра Вознесенского.

Лида

Лида жила и работала

работала санитаркой

в доме ребенка «Солнышко»

В 2009 году Лида начала сожительствовать с Платоновым

который работал на стройках

В 2010 году Лида родила от Платонова дочь — Анну Андреевну

и в 2012 году дочь — Анастасию Андреевну.

Он пошел в свой дом по адресу: <адрес> озеро, <адрес>.

В доме он увидел своих спящих дочерей,

взял на кухне в верхнем выдвижном ящике кухонного стола нож

Около 22 часов, когда дети улеглись спать

Ш.Р.В. громко закрыл входную дверь

Лида попросила быть потише, так как дети спят

начало темнеть

начинало темнеть и становилось холодно

начало темнеть и похолодало

Конфликт произошел из-за того,

что Лида стала ему рассказывать,

как она своему бывшему мужу

отрезала половой член.

Ш.Р.В. схватил ее за одежду на груди

и, подняв от пола,

с силой бросил на диван так,

что она отлетела в дальний его угол.

Встав с дивана,

она сообщила, что поедет к подруге,

раз он опять начинает «распускать руки»,

одела куртку.

Ш.Р.В. вновь схватил ее «за грудки»,

потряс

и швырнул на диван.

Когда в очередной раз

вставала с дивана,

увидела у Ш.Р.В. в правой руке кухонный нож

Дети в это время находились в своей половине комнаты и спали.

В момент нанесения удара он находился с ней лицом к лицу.

Он воткнул лезвие ножа ей в горло.

Он достал из кармана своих брюк гвоздь и воткнул ей его в ухо

он взял штыковую лопату и нанес этой лопатой два удара в область шеи

Он взял нож-мачете, нанес около 4–5 ударов по шее Лиды

и таким образом отсек голову от тела.

Взял голову за волосы, кинул ее к воротам.

тело Лиды обезглавлено

обезглавленное тело Лиды

лежавшее на земле обезглавленное тело Лиды

начало темнеть

начало темнеть

начало темнеть и становилось холодно

начало темнеть и становилось холодно

начало темнеть и похолодало

начало темнеть и похолодало

Дети проснулись

«Лида мертва»

«нашей Лиды уже нет»

«Лида умерла, ее убил муж»

«Лида мертва»

«Лида мертва»

«Лида мертва»

«Лида мертва»

«Лида умерла, ее убил муж»

«Лида умерла, ее убил муж»

«нашей Лиды уже нет»

«нашей Лиды уже нет»

«нашей Лиды уже нет»

«нашей Лиды уже нет»

«Лида умерла, ее убил муж»

«Лида мертва»

«Лида мертва»

«Лида мертва»

«Лида мертва»

«нашей Лиды уже нет»

«нашей Лиды уже нет»

«нашей Лиды уже нет»

«нашей Лиды уже нет»

Дальнейшее Лида помнит смутно,

не оспаривает, что нанесла ему удар указанным ножом

в левую область груди

Убивать Лида не хотела.

Помнит, что увидела, как на пол упал нож,

на нем была кровь.

Убивать Лида не хотела.

он стал бледнеть,

а затем упал на пол.

Убивать Лида не хотела.

Лида выхватила у него из руки нож.

нанесла удар указанным ножом в левую область груди

нанесла удар в область грудной клетки слева.

причинила колото-резаную рану в области груди

она нанесла ему удар ножом в область груди

Встав, Лида выхватила у него из руки нож

взяла нож

забрала у него нож своей правой рукой

ударила ножом

она, держа нож в своей правой руке, нанесла ему удар ножом

нанесла удар ножом в левую область груди

она ударила его ножом в область груди

нанесла ему удар ножом в область груди

нанесла ему удар в область груди

на запястьях у Лиды синяки

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида

Лиды

Лиды

Лиды

Лиды

Лида

Лиды

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида

Лиды

Лиды

Лиды

Лиды

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида

Лиды

Лиды

Лиды

Лиды

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида

Лида





ты был

Он долгое время не жил

просто знал.

встал

и пошел в магазин

подошла продавщица

открыла магазин.

пили во дворе,

пошли за трассу

там стали пить

обратно пошли в магазин

было очень много народу,

были все, кто был утром.

пили водку,

они присоединились

стали тоже пить,

водки оставалось совсем мало.

стала ругаться

что тот изнасиловал малолетку,

убили ее мужа

и ходят.

лежал,

спал пьяный

рядом с магазином,

пытался поднять

но не встал,

сказал «умер что ли».

обратно

пошли во двор дома,

где пили.

уселся с краю

рядом сидела

на земле спал

то сидела, то ходила,

ругалась

погнался за ней

тоже ругался

потом

упал.

все помнит прекрасно

резко

кто-то ударил

упал

лежал

взял красную бутылку

разбил

и держал осколок

рядом с шеей

не почувствовал как порезал

держался за шею,

между пальцами просочилась кровь.

все вышли

и ушли.

остался

сидеть на корточках,

ругался безадресно

скоты

ходила во дворе

босиком

кругами

пьяная,

ругалась.

со стороны калитки

лежал, спал

сказал: «чё лежишь, вставай»,

сразу встал,

как будто и не спал.

хотел поднять

будто живой был,

кровь была.

сказал: «брось его»

вышли милиционеры

был в наручниках

говорил: «ты был, ты был…»

одели наручники,

руки за спинку стула завязали,

ноги на стул,

один сел на ноги,

кто-то сзади

одел пакет на голову,

он оборвал пакет,

сразу одели 2 пакета.

стал бить по печени.

стал терять сознание,

как скорую вызвали,

не помнит.

спали, лежали.

Позже подошел покойник

вчетвером сели на скамейку,

впятером начали пить водку.





плакать и извиняться

когда ему было 9 лет,

родители начали злоупотреблять спиртными напитками,

они начали «бомжевать»,

его определили в приют

но он немного пожил там,

после чего сбежал из приюта.

вместе с младшим братом

начали вместе «бомжевать»,

жили в канализационных коллекторах.

Несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

В 2013 г. жил с гражданской супругой

в этом же году родился его сын

В 2015 году он расстался с гражданской супругой,

она вместе с сыном осталась жить в деревне,

он начал работать на пилораме

в 2016 году он начал злоупотреблять спиртными напитками,

ушел с работы, начал «бомжевать»

и жить в канализационных коллекторах.

Около 1 года проживает в канализационном коллекторе

возле хозяйственного корпуса

Также с ним проживает его брат

вместе со своей сожительницей

Он схватил правой рукой нож

и ударил им в правый бок живота

нанес ему один удар ножом

в правую сторону под нижнее ребро, в живот

взял кухонный нож

и нанес 1 удар вышеуказанным ножом

в область расположения жизненно важных органов — живот

взял со стола в правую руку кухонный нож с пластмассовой рукоятью

И резко и неожиданно для него

нанес один удар ножом в область его живота.

схватил нож

и нанес один удар в область живота,

при этом ничего не говорил

После удара бросил нож в сторону,

начал плакать и извиняться

плакать и извиняться

плакать и извиняться

плакать и извиняться

бросил нож,

помог своему брату вылезти из коллектора

Наших родителей давно нет в живых

в настоящее время они с ним

проживают в подземном сооружении «колодец»

В помещении беспорядок из тряпок,

сооружены 2 спальных места

Рядом с коллектором расположен бетонный забор,

в 5 метрах на земле от бетонного забора

лежит нож с пластмассовой рукоятью,

имеющей оранжевое лезвие.

длина клинка около 199 мм,

рукоять около 138 мм.

плакать и извиняться

плакать и извиняться

плакать и извиняться

Он претензий к брату не имеет, тот извинился перед ним, он простил

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