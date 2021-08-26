К 100-летию гибели Николая Гумилева: «Пушкинские дни»

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В день памяти Николая Гумилева (поэт был расстрелян сто лет назад, в ночь с 25 на 26 августа 1921 года) публикуем новую серию анимационного документального проекта «Хорошо помню» — мультфильм «Пушкинские дни». (О предыдущей серии Кольта писала здесь.)
11 февраля 1921 года в Доме литераторов на Бассейной, 11 собрался почти весь литературный Петроград, чтобы отметить 84-ю годовщину смерти Пушкина. Это было странное торжество — дата не круглая, да и зачем отмечать именно день смерти. Событие получилось масштабным: в нем приняли участие А. Ахматова, М. Кузмин, Н. Гумилев, О. Мандельштам, К. Чуковский, И. Одоевцева, А. Кони, А. Амфитеатров и еще около двухсот писателей, ученых, журналистов, музыкантов. Ходасевич читал «Колеблемый треножник», Блок произнес ставшую знаменитой речь «О назначении поэта» и, тоже в связи с Пушкиным, после очень долгого перерыва написал стихотворение «Пушкинскому Дому» (оказавшееся последним). После 11 февраля в течение месяца прошли серия вечеров и лекций о Пушкине, концерт и выставка книжных иллюстраций по его произведениям, был издан сборник.
Участники тех торжеств вспоминали Пушкинские дни и много лет спустя: в дневниках, письмах, воспоминаниях. Казалось, с течением времени «Пушкинская тризна» (Кузмин) начала приобретать все большее значение. 3 августа был арестован Гумилев, 7 августа умер Блок, 26 августа Гумилева расстреляли. Вдруг стало понятно, что предыдущая эпоха — Серебряный век, петербургский период русской культуры — закончена, а Пушкинские дни стали ее торжественным и, как ни странно, светлым финалом.
В мультфильме о событиях столетней давности от первого лица рассказывают их участники, озвученные голосами актрисы и режиссера Оксаны Мысиной, режиссера и сценариста Олега Дормана, актера и писателя Григория Служителя, оперного тенора Михаила Давыдова и многих других. Сценарий был составлен на основе большого корпуса воспоминаний, писем, дневников. Выстроенные по хронологии, они дают достаточно полную картину пушкинских торжеств, а анимация позволяет как бы прожить эти несколько дней вместе с их участниками — сто лет назад и одновременно сейчас.
Премьера мультфильма состоялась 14 февраля 2021 года в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Хорошим приложением к мультфильму может служить сайт «Пушкинские дни», на котором собраны более подробная хроника событий и документы. Сайт может быть полезен любому исследователю Серебряного века или русской культуры.
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