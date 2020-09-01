«Выйду замуж при условии, что у меня будет девичья фамилия моей матери»

В издательстве «АСТ» выходит новое издание мемуаров Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» с обширным комментарием Олега Лекманова. В преддверии появления этой книги, актуализирующей фигуру Одоевцевой, COLTA.RU публикует статью Анны Слащевой, деконструирующую биографический миф Одоевцевой и восстанавливающую некоторые детали ее подлинной биографии.

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Автор выражает глубочайшую благодарность Олегу Лекманову и Ольге Проскуровой-Тимофеевой за помощь и дополнительные материалы, а также Владимиру Орлову, без которого эта заметка не появилась бы на свет.

Долгое время биография Ирины Одоевцевой, урожденной Ираиды Густавовны Гейнике, — автора двух мемуарных книг «На берегах Невы» и «На берегах Сены», поэтессы и прозаика — оставалась в тени мифа, ей самой, впрочем, и поощряемого: не слишком благосклонное отношение писательницы к документам и биографиям сделалось общим местом [1]. Одних версий года рождения можно насчитать четыре: кроме официального 1895 года есть «поэтический» 1901-й [2], «среднеарифметический» Нины Берберовой — 1897-й [3] и версия Николая Богомолова — 1903-й [4]. Что касается дат, то общепризнанным днем считалось 27 июля — этот день был указан в документах, полученных Одоевцевой при возвращении в СССР в 1987 году [5]. Кроме этой даты в разных источниках можно встретить 23 февраля, 25 июня, 2 и 23 ноября. Другой элемент биографического мифа — «тридцатисемилетний брак» с Георгием Ивановым, который продлился до самой смерти последнего в 1958 году. Однако в свете недавних документальных находок эти мифы предстают в ином свете.

Первой находкой можно назвать запись из рижского ЗАГСа № 2305 от 27 августа 1931 года, которую обнаружил исследователь Борис Равдин. Приведем ее в переводе [6]:

«Жених: Ивановс Георгс. Дата и место рождения: 1894 г., 23 сентября, Каунас (согласно предоставленному свид<етельству о> рожд<ении>). Семейное положение Разведен. Профессия, место работы, должность: Свободная профессия; Рига, писатель. Национальность: Русский. Вероисповедание: православный. Подданство: б<ывшее> российское.

Невеста: Попова (ур<ожденная> Гейнике) Ираида. Дата и место рождения: 1895 г., 4 августа, Рига. Семейное положение Разведена. Профессия, место работы, должность: Свободная профессия; Рига, писательница. Национальность: Русская. Вероисповедание: православная. Подданство: Латвийское».

Адрес проживания обоих указан один и тот же: Рига, ул. Гоголя, 4/6, кв. 2 [7]. Брак был расторгнут в 1933 году, 28 ноября, постановлением Рижского окружного суда.

Указанная дата рождения Ираиды Поповой, урожденной Гейнике, — 4 августа 1895 года — подтверждается и другим важнейшим источником — метрической записью о рождении, которая находится в первой части «О родившихся» метрической книги рижской Свято-Алексеевской церкви (с 1920-х годов перестроена в католический костел Марии Магдалины). В ней приведены следующие сведения:

«День рождения: 23 июля 1895 года. День крещения: 25 июля 1895 года. Имя: Ираида. Сведения о родителях: присяжный поверенный Густав Трауготтович Гейнике лютеранского исповедания и законная жена его Ольга Петровна православного исповедания. Восприемники [8]: сын надворного советника Стефан Фомич Важинский и жена рижского купца Ираида Стефановна Одоевцева» [9].

По новому стилю 23 июля как раз и выпадает на 4 августа — поэтому дату рождения Ираиды Густавовны Гейнике отныне можно считать окончательно установленной.

В качестве отступления поговорим и о Георгии Иванове, чья дата рождения, указанная в свидетельстве о браке, — 23 сентября 1894 года — противоречит общепризнанной (29 октября). Сам поэт сообщал Юрию Иваску в письме от 18 апреля 1956 года, что родился «в имении Пуки, Россиенского уезда Ковенской губернии» [10]. Исследовательница Татьяна Зенн, не обнаружив в метрических книгах записи о крещении Георгия Иванова, рожденного 29 октября 1894 года, сделала вывод об ошибке [11]. Действительно, в приходских церквях Ковенской губернии запись о рождении Георгия Иванова найти не удалось. Однако отец будущего поэта, Владимир Иванович, делал военную карьеру и в январе 1895 года «состоял капитаном по полевой пешей артиллерии». Часто детей военных крестили в полковых церквях, копии метрических книг которых находятся в ЦГИА СПб. Там же, в метрической книге полковой церкви 111-го пехотного Донского полка [12], который дислоцировался в Ковно, есть запись о крещении младенца мужского пола № 22 по имени Георгий:

«Дата рождения: 29 октября. Дата крещения: 28 декабря. Имя: Георгий. Родители: смотритель № 2 Ковенского продовольственного магазина капитан Владимир Иванов Иванов и его законная жена Вера Михайловна, оба православного вероисповедания. Восприемники [13]: начальник ковенского губернского жандармского управления Павел Васильевич Шатов и жена ротмистра Рауэр Варвара Николаевна Рауэр» [14].

Откуда возникла ошибка в документах — неизвестно. О нескладице, окружавшей дату рождения Георгия Иванова, писал и Вадим Крейд, упоминая, что Ирина Одоевцева путала и день, и месяц рождения — называла то 29 сентября, то 9 октября [15]. Однако вернемся к ее биографии.

По сообщениям рижских исследователей, в 1913 году Ираида Гейнике окончила частную женскую гимназию Людмилы Тайловой в Риге. Заметка о том, что она стала одной из 45 выпускниц гимназии этого года и получила диплом домашней учительницы, была опубликована в немецком бюллетене Baltische Post. В июле 1914 года семья Гейнике переезжает в Санкт-Петербург. Там будущая писательница попыталась получить высшее образование — исследовательница Евгения Дьячкова обнаружила в ЦГИА СПб. личное дело Ираиды Гейнике, слушательницы Курсов новых языков М.А. Лохвицкой-Скалон, размещавшихся на Николаевской (ныне Марата) ул., 27. По ее словам, «Ираида начала посещать их с первого полугодия 1915 года, заплатив за учебу 65 рублей, а закончила весной 1917-го, причем плата повысилась до 100 рублей. В квитанциях обозначен и адрес проживания: ул. Большая Московская, 15, кв. 7» [16]. Возможно, уже в следующем, 1918-м, году семья Гейнике переезжает на Бассейную (ныне ул. Некрасова), 60 (адрес, неоднократно упоминаемый в «На берегах Невы»).

Летом 1917 года состоялось еще одно важное событие: брак Ираиды Гейнике c Сергеем Алексеевичем Поповым (1886(?)–1960 [17]). Ее мужем стал двоюродный брат, сын начальника порта Алексея Попова и сестры Густава Гейнике Амалии. Еще в Риге вместе с братом Владимиром (будущим поручителем по браку невесты) и сестрой Верой он часто жил в семье Ираиды [18]. История этого брака была рассказана Одоевцевой в набросках к третьей мемуарной книге «На берегах Леты», так и оставшейся незавершенной:

«Вышла я замуж по желанию моего отца, боявшегося меня оставлять на “съедение волкам” (так он называл моих юных поклонников). Мы тогда уже жили на Бассейной, 60, и мой отец собирался уезжать в Ригу. Я училась в институте Живого Слова и уезжать ни за что не хотела. В женихи он мне выбрал моего двоюродного брата Сергея Попова, бывшего тогда уже богатым государственным нотариусом. А был это 1918 год.

Поповой я никак не соглашалась стать и сказала, что выйду замуж при условии, что у меня будет девичья фамилия моей матери Одоевцева. Сергей с восторгом на все согласился, так как с детства был ко мне неравнодушен. И мы действительно повенчались в церкви у Пяти углов. Брак этот был чисто фиктивный, и мне был обещан развод, когда мне заблагорассудится. Жилось мне очень хорошо. В то нелегкое время Сергей зарабатывал очень большие деньги и невероятно разбогател.

Об этом “браке” я бы никогда не упомянула, если бы Н. Берберова в своих воспоминаниях, в примечании, не написала, что я Одоевцева по фамилии моего первого мужа, присяжного поверенного Одоевцева, и тем самым не создала никогда не существовавшего на свете человека» [19].

Церковное бракосочетание состоялось 2 (15) июля 1917 года во Владимирской церкви (ныне — Владимирский собор) у Пяти углов по адресу: Владимирский проспект, 20. В записи из метрической книги № 154 (часть вторая — «О бракосочетавшихся») приводятся следующие сведения:

«Дата: второго июля. Жених: Секретарь при Рижско-Вольмарском Съезде Мировых Судей Крепостного отделения Сергей Алексеевич Попов, православного исповедания, первым браком. Возраст: 31 год. Невеста: Дочь кандидата права, присяжного поверенного, девица Ираида Густавовна Гейнике, православного вероисповедания. Возраст: 22 года. Поручители по жениху: коллежский асессор Димитрий Константинович Азаревич, подпоручик Александр Яковлевич Соболев. По невесте: помощник присяжного поверенного Владимир Алексеевич Попов» [20].

Здесь стоит обратить внимание на то, что до Февральской революции развод был делом трудным: в частности, взаимное согласие супругов не считалось достаточной причиной. Дебаты об облегчении процедуры велись давно, однако значительные уступки были сделаны только после Октября. Согласно декрету от 16 (29) декабря 1917 года, для расторжения брака достаточно было заявления одного из супругов. Очередной декрет от 18 (31) декабря 1917 года сделал общепринятыми гражданские браки, которые регистрировались не в церкви, а в специальных органах. Возможно, для упрочения «фиктивности» в 1919 году брак между Сергеем Алексеевичем Поповым и Ираидой Густавовной Гейнике-Одоевцевой был заключен повторно, уже по новым правилам, о чем свидетельствует запись № 330 (№ 328 вычеркнут) от 25 февраля 1919 года в книге регистрации Василеостровского райисполкома [21]. Фамилии после вступления в брак: Попов и Попова-Одоевцева. Место проживания: Бассейная, д. 60 [22].

В это время Одоевцева уже посещает Институт живого слова. Спустя некоторое время завяжутся ее отношения с Георгием Ивановым. Возможно, неким указанием на их начало послужит еще один найденный нами документ, указывающий на развод с Поповым: запись № 72, сделанная в том же Василеостровском райисполкоме 24 мая 1921 года. Приведем ее фрагмент:

«Причина развода: обоюдное согласие. Фамилия мужа: Попов-Одоевцев Сергей Алексеевич. Возраст: 35 лет. Род занятий: Юрист. Фамилия и имя жены: Попова-Одоевцева Ираида Густавовна. Возраст: 25 лет. Род занятий: литератор. Адрес проживания: Бассейная, 60, кв. 37. Место совершения расторгаемого брака: ВО Сов<?> 1918 год, за № 329» [23].

Обращает на себя внимание пункт 11 анкеты — «Фамилии, которыми желают именоваться разводящиеся»: Попов-Одоевцев и Одоевцева. Именно Сергею Попову-Одоевцеву будет посвящена первая книга стихов Ирины Одоевцевой «Двор чудес», которая выйдет в 1922 году, хотя мы не знаем, сохранил ли он и далее вторую часть своей фамилии.

Небольшая приписка над записью гласит, что свидетельство о разводе было выдано 5 декабря 1922 (?) года. Возможно, оно было выдано именно Ирине Одоевцевой по случаю отъезда к отцу в Ригу. Оттуда и началась ее долгая эмигрантская жизнь, которая продлилась свыше шестидесяти пяти лет. В Ленинград, «на берега Леты», она вернется только в 1987 году.





[1] В частности, фраза Одоевцевой «Ни биографии, ни библиографии. Я их, как правило, избегаю» из сборника зарубежной поэзии «Сотрудничество» под редакцией Т. Фесенко упоминается в книге Эллы Бобровой «Ирина Одоевцева: поэт, прозаик, мемуарист. Литературный портрет» («Наследие», 1995 год), откуда она разошлась по многочисленным интернет-публикациям.

[2] Часто эту версию возводят к стихотворению Одоевцевой «Верной дружбе глубокий поклон» из сборника «Десять лет: стихи» (Париж, 1961 год), посвященного Георгию Адамовичу. Приведем цитату:

Дом Искусств. Литераторов Дом.

Девятнадцать жасминовых лет.

Гордость студии Гумилева,

Николая Степановича…

[3] Источником этой версии служит запись о Габриэль Ивановой, урожденной Тернизьен (1892–1971), первой жене Георгия Иванова (1915–1918), в биографическом справочнике, помещенном в конце книги «Курсив мой».

[4] Цитата по статье Евгения Витковского «Мне нравятся неправильности речи».

[5] Там же.

[6] Цитируется по книге О.А. Лекманова «“Жизнь прошла, а молодость длится...” Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой “На берегах Невы”» (М.: АСТ, в печати).

[7] По словам рижской исследовательницы Ольги Проскуровой-Тимофеевой, это доходный дом № 4/6 по улице Гоголя, построенный в 1899 году архитектором Р. Донбергом. Официальной владелицей дома была мать поэтессы, Ольга Петровна Гейнике. Она получала доход от аренды квартир и коммерческих площадей в этом доме до самой своей смерти в начале 1920-х годов. Тогда же дом перешел во владение Густава Гейнике (1862–1933) и стал наиболее часто упоминаемым источником благополучия как самого адвоката, оставшегося жить в независимой Латвии, так и его дочери, вероятнее всего, до национализации в 1940 году.

[8] Восприемники — Стефан (Степан) Фомич Важинский (1884–?), двоюродный брат Ираиды Гейнике, и бабушка по матери Ираида Стефановна Одоевцева.

[9] Метрическая книга доступна по регистрации здесь.

[10] Цитируется по книге Андрея Арьева «Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование» (СПб.: Звезда, 2009). Отмечается, что имение Пуки (Пуке-Барще) находилось не в Россиенском, а в соседнем Тельшайском уезде.

[11] Татьяна Зенн. Георгий Иванов: легенды и документы // Звезда. № 11. 2014.

[12] В статье Зенн приводятся данные из послужного списка Владимира Иванова: с января 1888 года зачислен в 1-ю батарею 27-й артиллерийской бригады и назначен председателем бригадного суда. Однако 27-я пехотная дивизия дислоцировалась в Вильне (ныне Вильнюс), а вот 28-я, где находился 111-й Донской полк, — в Ковно (ныне Каунас).

[13] Павел Васильевич Шатов (∗06.01.1852) значится как генерал-майор (1903), генерал-лейтенант (14.05.1910) в третьем томе справочника «Биографический словарь / Сост. Е.Л. Потемкин» (М.: 2017). За указание благодарим Илью Семененко-Басина.

Ротмистр Рауэр — Павел Иванович Рауэр (1854–?), с 1892 года — смотритель Ковенского продовольственного 1-го класса магазина (14.05.1892). О его жене сведений найти не удалось.

[14] ЦГИА СПб., ф. 19, оп. 128, д. 285 (стр. 142).

[15] См.: Вадим Крейд. Георгий Иванов (серия «Жизнь замечательных людей»). — М.: Молодая гвардия, 2007.

[16] Евгения Дьячкова. «Значит, правда — времени нет…» Ирина Одоевцева в Петрограде // Звезда. № 8. 2020.

[17] Приблизительный год рождения С.А. Попова устанавливается по упоминаниям в документах о бракосочетании и разводе. Год смерти упомянут в книге Анны Колоницкой «“Все чисто для чистого взора”. Беседы с Ириной Одоевцевой» (М.: Воскресенье, 2001, стр. 29). Оттуда же можно узнать и подробности о первом браке, в частности, о его «настоящем» характере и о семейном прозвище Попова — Зюка.

[18] За сведения благодарим Ольгу Проскурову-Тимофееву.

[19] Ирина Одоевцева. На берегах Леты // Крещатик. № 3. 2014.

[20] ЦГИА СПб., ф. 19, оп. 127, д. 3544.

[21] ЦГА СПб., ф. Р-6143, оп. 1, д. 59.

[22] Отметим: в книге «Весь Петроград» на 1922 год адрес Василеостровского райисполкома — 16-я линия ВО, дом 15. От Бассейной, 60 — почти 6,7 км.

[23] ЦГА СПб., ф. Р-6143, оп. 2, д. 101.

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