Письмо отправлено 21 марта 1937 года, на третий день после ареста. Написано на фрагменте казенного бланка НКВД (вероятно, бланка протокола допроса обвиняемого/свидетеля).

Милая Люся

Чувствую себя хорошо, не беспокойся. Расти Сашку. Во что бы то ни стало устрой с квартирой — продай что-нибудь. Напиши заявление о просьбе свидания со мной. Пришли мне легкого табаку, табачной бумаги, спичек, джемпер и прочих продуктов. Простыню. Крепко-крепко целую тебя, Тасю и Фомку.

Всегда твой Боря.

P.S. Зощенко привет, если можно займи у него. Б.К.

Милая моя, напиши папе и маме, чтобы слали что-нибудь. О моем аресте не пиши. Ну надеюсь скоро целовать тебя. Заявление подай сразу же и передачу — как получишь это письмо. Напиши мне по адресу ул. Воинова, 25 ДПЗ. II корпус, 90 мне. Напиши, как твое самочувствие, что предпринимаешь и вообще.

Ну, еще раз — чмок.

Боря

На оборотной стороне листа:

хлеба разного до 3-х кило

мясные продукты до 2-ух кило

жиров 400 гр.

яиц 10 шт.

огурцов соленых 10 шт.

сахар. песку и леденцов 400 гр.

Борис Корнилов с Люсей. Середина 1930-х годов © Из личного архива И. Басовой

* * *

Письмо комментирует Ирина Борисовна Басова:

«28 апреля [2020] я получила письмо от своего двоюродного брата, петербургского режиссера Марка Борнштейна: “Ирочка, родная! Пользуясь карантином, разбираю мамин архив, до которого не доходили руки <…> и вот только что письмо Бориса К. из тюрьмы <…> Хочу отправить тебе все посылкой...”

Я тут же ответила:

“Марик, дорогой, великая новость. Пришли мне хотя бы скан письма Бориса К.!!!”

Моя мама и отец Марка — родные сестра и брат.

Борис К. — Борис Корнилов, русский поэт. Мой отец.

Я родилась 21 августа 1937 года.

Моя мама: Люся — Людмила (Ципа) Григорьевна Борнштейн (Басова по второму мужу, чью фамилию передали и мне), родилась 30 апреля 1913 года в Санкт-Петербурге, скончалась 7 января 1960 года в Алупке.

Мама чудом избежала ареста. О том, что арест готовился, известно из Списка осужденных Военной коллегией Верховного суда Союза ССР по делам УНКВД ЛО в феврале 1938 года (Ленинградский мартиролог. Том 8. — СПб.: 2008). В графе “Примечание” напротив фамилии Б. Корнилова написано о его жене: “Арест оформляется. Ост[авлена] п[од] п[одписку] о невыезде. Груд[ной] реб[енок]”».

Письмо Бориса Корнилова из ДПЗ

Оборотная сторона письма

* * *

Канал Грибоедова, 9 — адрес знаменитого «писательского дома» на канале Грибоедова. Другой стороной дом выходит на Малую Конюшенную (тогда ул. Софьи Перовской; из стихотворения Б. Корнилова «Память»: «По улице Перовской иду я с папироской, пальто надел внакидку, несу домой халву…»). В этом доме с 1934 по 1937 год жили Борис Корнилов и Люся.

«Хлеба разного…» Из письма Люси, адресованного матери Б. Корнилова — Т.М. Корниловой: «Дорогая Таисия Михайловна, Вы спрашиваете о тех тяжелых днях. Было очень страшно. <...> Даже те 60 рублей, что каждый месяц нужно было носить Борису (больше нельзя было), и то надо было доставать, продавая то одно, то другое. Первое время тратилось много, т.к. ко дню передачи готовила и мясо жареное, и варенья, и масло, но вот пойдешь в этот день, и приказ — кроме 60 рублей, ничего не принимают». Здесь и далее цитируется датированное 1956 годом письмо из публикации в книге «Борис Корнилов: “Я буду жить до старости, до славы…”» (СПб.: 2012).

«Расти Сашку». Когда Корнилова арестовали, Люся была беременна. Из письма Люси, адресованного матери Б. Корнилова: «О том, что дочь Ирина, знала Оля (О. Берггольц. — И.Б.), т.к., когда я приехала в Ленинград, она встретилась со мной в магазине и, спросив, как я назвала дочь, — обиделась, что именно Ириной, а назвала я ее так, т.к. Борис, когда уходил, то просил, что если родится сын, то назови Сашей, а если дочь, то Ириной. И в своем единственном письме, которое он мне написал оттуда через месяц (ошибка памяти, письмо было отправлено на третий день. — И.Б.), просил “береги Сашку”». Речь идет о публикуемом здесь письме из «Шпалерки». Ольга, как пишет Люся, «обиделась», потому что умершую в 1936 году ее и Корнилова первую дочь тоже звали Ириной.

Оборот конверта

«Во что бы то ни стало устрой с квартирой…» Дом был кооперативным. Вероятно, речь идет об очередном взносе.

«Напиши заявление о просьбе свидания со мной». Свидания не было.

«…целую тебя, Тасю и Фомку». Вероятно, речь идет о домработнице и собаке.

«Зощенко привет, если можно займи у него». Корниловы жили в кв. 123. М.М. Зощенко жил в те годы в кв. 122 (первая из трех квартир, в которых в разное время жил писатель). Из письма Люси, адресованного матери Бориса Корнилова: «Когда же уходил Боря, то денег у нас не было, и пришлось взять у домработницы в долг, чтобы ему дать с собой небольшую сумму».

«…напиши папе и маме…» Петр Тарасович и Таисия Михайловна Корниловы жили в городе Семенове Нижегородской области.

ДПЗ — Дом предварительного заключения. Печально известная «Шпалерка», в которой годом позже окажется первая жена Б. Корнилова О. Берггольц. Находится по адресу: ул. Шпалерная (тогда ул. Воинова), 25.





Публикация Ирины Басовой

Комментарии Ирины Басовой, Наталии Соколовской





Эти фотографии сделаны Дмитрием Конрадтом 12 мая 2012 года, за несколько месяцев до ремонта этой части дома. Публикуются впервые.

Дверь в квартиру № 123 © Дмитрий Конрадт

Окно, выходящее на Малую Конюшенную (б. ул. Софьи Перовской) © Дмитрий Конрадт

Вход в писательскую надстройку. 4-й этаж © Дмитрий Конрадт

Лестница в подъезде © Дмитрий Конрадт

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